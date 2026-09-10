今晨國際頭條一次看／美共和黨期中大會登場 油價突破100美元

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

民主黨費特曼將跨黨在共和黨期中大會致詞

Democratic Sen. John Fetterman to Address GOP Convention in Stunning Move

摘要

民主黨賓州參議員費特曼預計以預錄影片在共和黨期中大會致詞，將肯定跨黨派強化鋼鐵業的努力，並與民主黨左翼拉開距離。川普推動這場達拉斯大會，盼為11月期中選舉凝聚選民，並預定首晚發表主題演說。

為何重要

民主黨重量級參議員跨黨赴共和黨大會，凸顯費特曼與黨內左翼的距離，也替共和黨塑造跨黨派期中選舉敘事。

華盛頓郵報

川普政府擬改人口普查 排除數百萬非公民

Trump administration proposes changes to census that could exclude millions

摘要

川普政府提出2030年人口普查新規，擬加入公民身分問題，並排除無證移民、未取得永久居留的非公民、難民與尋求庇護者。這項改變可能重劃各州國會席次與聯邦資金分配，且幾乎勢必面臨憲法訴訟。

為何重要

人口普查直接牽動眾議院席次與聯邦資源；若新規生效，將改變2030年代政治版圖並引爆重大憲法爭議。

金融時報

貝森特60億美元美債買回不如預期 殖利率升至近三年高點

Treasury yields jump as Bessent’s $6bn buyback plan disappoints investors

摘要

美國財政部宣布9月10日將買回最高60億美元、期限10至20年的公債，規模是近期長天期操作的三倍，但仍低於部分市場期待。消息後10年期公債殖利率一度升至接近4.86%，創近三年高點，顯示投資人認為措施力道不足。

為何重要

美債殖利率是全球資產定價核心。買回公債仍壓不住殖利率，意味美國融資成本與金融市場壓力持續升高。

衛報

梅爾茨批AfD「種族清洗」政策 並取消與川普通話

Merz accuses AfD of ‘ethnic cleansing’ policy and cancels call with Trump

摘要

德國總理梅爾茨在國會抨擊極右派德國另類選擇黨（AfD）的「再移民」政策，稱其等同依出身與膚色進行「種族清洗」。該黨剛在薩克森－安哈特邦拿下近44%選票；川普公開祝賀後，梅爾茨取消原定與川普通話。

為何重要

AfD在邦選舉逼近單獨過半，已把移民與對俄政策推向德國政治核心，也開始牽動美德關係。

路透

美伊互襲油輪規模創戰爭以來最大 油價突破100美元

Iran and US hit tankers in biggest wave of attacks on shipping since war began

摘要

伊朗稱在荷莫茲海峽附近攻擊10艘船，包括2艘美國船艦與8艘油輪；美軍則表示擊沉5艘伊朗油輪，成為開戰六個月來雙方對航運最大規模的一波攻擊。至少1名船員死亡、1人失蹤，布蘭特原油自7月以來首度突破每桶100美元。

為何重要

荷莫茲海峽是全球能源命脈。航運攻擊再升高、油價重返100美元，將把戰爭風險直接傳導到通膨與全球經濟。

美聯社

共和黨期中大會登場 首批講者力挺川普

Live updates: First speakers at GOP midterm convention praise Trump ahead of president’s speech

摘要

美國共和黨在達拉斯舉行罕見的兩天期中選舉大會，首批講者集中宣揚川普政績，活動兼具造勢與募款功能。川普計畫兩晚都登台，首晚發表主題演說，第二晚則在副總統范斯之後發表最後一場演說，黨內盼藉此拉抬11月選情。

為何重要

共和黨首度用總統大選式大會為期中選舉造勢，顯示川普仍是黨內動員核心，也測試其政績能否轉化為11月選票。

（本文與AI協作）