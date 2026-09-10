諷川普愛改地名「南方四賤客」更名為「南美洲」

美國諷刺卡通「南方四賤客」（South Park）近日宣布將節目更名為「南美洲」，顯然是在諷刺美國總統川普頻頻更改地名的作法。

美國財經媒體CNBC報導，「南方四賤客」創作者派克（Trey Parker）和史東（Matt Stone）發表聲明指出：「受到蘋果（Apple）和谷歌（Google）的勇氣與愛國精神啟發，我們決定將『南方公園』更名為『南美洲』（South America）。」

在派克與史東發表上述說明前，川普曾下令將美加邊界的安大略湖（Lake Ontario）改名為「美國湖」（Lake America）。美加正因貿易問題而陷入爭端，加拿大官員表示，不會承認這項新名稱。

蘋果和谷歌已經修改地圖應用程式中的安大略湖名稱，美國用戶看到的是「美國湖」，加拿大用戶則會看到「安大略湖」。

在此之前，川普也曾在社媒平台「真實社群」（Truth Social）發布人工智慧（AI）生成貼文，暗示新墨西哥州應更名為「新美國州」。

去年，川普曾下達行政命令，將墨西哥灣更名為「美國灣」，招致國際反彈。