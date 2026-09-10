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美國本土今夏創高溫紀錄 人為氣候變遷最新警訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天表示，美國本土今年夏季創下現代紀錄開始以來最高溫，此為人為氣候變遷引發暖化趨勢的最新跡象。

法新社報導，美國本土6至8月期間夏季氣象平均氣溫為華氏74.4度（攝氏23.6度），比1936年及2021年創下的前紀錄還要高出華氏0.4度。

今年8月也是自1895年有紀錄以來最炎熱的8月，平均氣溫達華氏75.6度。

美國國家海洋暨大氣總署指出，美國本土大部分地區8月氣溫高於平均值，或是遠高於平均值，僅北部大平原及中西部部分地區氣溫接近平均。

值此之際，正在增強的聖嬰現象（El Nino）已開始在全球各地引發極端天氣，預計這將是數十年來最強的一次。

根據預測，聖嬰現象可能使2027年出現破紀錄高溫，也可能促使2026年成為有紀錄以來最熱的一年，超越2024年紀錄。

高溫 氣候變遷 美國

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