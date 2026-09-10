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華郵：川普送「人肉印表機」幕僚144萬元現金禮

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，總統川普致贈有「人肉印表機」外號的行政助理哈普（Natalie Harp）4萬5000美元（約新台幣144萬元）現金禮。

華郵報導，另外兩名白宮員工馬丁（MargoMartin）與哈里斯（Chamberlain Harris）也收到相近金額。

華郵昨天引述財務申報表報導，這3名女性將這些款項描述為「節日現金禮物」。

在川普第2個總統任期內，哈普幾乎寸步不離、隨侍在側，並因隨身攜帶手提式印表機、隨時列印川普所需文件，因此被稱為「人肉印表機」。

2024年競選紀錄片畫面顯示，哈普是少數能直接使用川普社群平台「真實社群」（Truth Social）帳號的官員之一，並在川普口述時逐字打出貼文，甚至會如實鍵入川普招牌的全大寫字母。

法新社報導，向美國國會提交的年度報告顯示，現年35歲的哈普擔任總統特助兼行政助理，年薪為15萬美元。

一名白宮發言人為這些禮金辯護，稱川普「長年來有向身邊親近人士贈送耶誕禮物的慣例，有時也包括員工與助理」。

發言人表示，這些禮物與任何受贈者的職務無關，因此「完全符合相關法律與倫理標準」。

根據華郵報導，白宮橢圓形辦公室行動事務主任諾塔（Walt Nauta）也申報收到總統2萬美元禮物；他的年薪則為17萬5000美元。

川普 印表機 華盛頓郵報

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