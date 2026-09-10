民眾反彈聲浪高…美逾十州資料中心優稅喊停

美國已有逾十州因民眾反彈，暫停或取消資料中心稅務優惠，凸顯原本把支撐人工智慧（AI）熱潮的資料中心視為經濟成長引擎的州政府，如今開始將其視為政治包袱。

全美超過35州提供資料中心銷售稅豁免或類似優惠。由於晶片與伺服器占建置成本很大比重，且每隔數年就須汰換，對價值數億至數十億美元設備免徵通常達6%或7%的銷售稅，是決定資料中心落腳地點的重要因素。在數個州，科技巨頭每年的稅收豁免金額已超過10億美元。

如今，紐澤西和俄亥俄州在內逾十州的議員或州長，已對資料中心相關的稅務優惠踩煞車。德州在內數十州也提出類似法案或措施，可能使業者損失數十億美元稅收優惠。

紐澤西州2024年核准提供資料中心5億美元稅收抵免，但上月州參議院以35票對4票，決定取消剩餘的2.5億美元優惠。俄亥俄州州長5月則暫停受理資料中心銷售稅豁免申請。維吉尼亞州近期也通過對資料中心的用電課稅，但仍保留設備銷售稅豁免。

俄亥俄州等地在十年前推出優惠時，資料中心規模遠小於今日。ChatGPT於2022年底推出後掀起AI熱潮，科技業投入數千億美元，使稅收優惠的價值大增。俄亥俄州去年資料中心銷售稅豁免額就超過15億美元。

產業高層與顧問表示，這波政策逆轉，可能促使未來的資料中心計畫轉往印第安納州、西維吉尼亞州和懷俄明州等仍保有優惠稅制的州。

隨著外界憂心AI資料中心推高電費、加重電網負荷、消耗水資源並威脅就業，美國各地掀起抵制資料中心浪潮，讓地方政府始料未及。而這波對稅務優惠的反彈，也延燒至期中選舉。密蘇里州獨立市市議員柏金斯先前支持給予資料中心數十億美元稅收優惠，近日在選舉中落敗。