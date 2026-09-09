105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣：凡事適可而止

美國德州一位105歲的人瑞接受採訪，分享自己的長壽秘訣。除了歸功於「上帝的恩典」外，她認為自己熱愛運動、飲食健康，以及凡事適可而止，都是保持健康的重要原因。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，維多克（Blynda Vidock）1921年出生，至今已經105歲，仍然保持充滿活力的生活。她接受訪問時分享自己的長壽之道。維多克表示，自己一輩子都很愛運動，不僅打網球，也經常游泳，平時也盡量吃得很健康。

她認為，現代人的生活步調太快，少了一家人坐下來一起吃飯的時間。她將自己的長壽歸功於「好好生活」、「善待他人」和「凡事適可而止」。除了這些生活態度外，她也一直很用心照顧自己的身體，因此到現在依然神智清醒、行動獨立。

她每天醒來時都會詢問上帝：「我為什麼還在這裡？」希望自己所作所為符合上帝的旨意。她也常常告訴自己，「每一天都是祝福」，希望透過自己在世的時間，鼓舞激勵其他人。

其實，所謂健康老化，並不只是單純延長壽命，更重要的是延長一個人能夠維持良好生活品質與身體機能的時間。專家建議，想要健康地老去，除了維持規律運動，也要有充足且良好的睡眠、均衡飲食，以及穩定的人際關係。此外，適度管理壓力、保持正向心態，並持續培養興趣與生活目標，也有助於維持身心健康。換句話說，長壽不只是「活得久」，更重要的是「活得健康、活得自在」。