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侵犯著作權？俄羅斯方塊出聲警告 白宮築牆遊戲上線數天後下架

中央社／ 舊金山8日綜合外電報導
白宮今天從官網遊戲專區下架一款名為「築起圍牆」（Build the Wall）的俄羅斯方塊風格遊戲。示意圖／Ingimage
白宮今天從官網遊戲專區下架一款名為「築起圍牆」（Build the Wall）的俄羅斯方塊風格遊戲。示意圖／Ingimage

白宮今天從官網遊戲專區下架一款名為「築起圍牆」（Build the Wall）的俄羅斯方塊風格遊戲。經典遊戲「俄羅斯方塊」開發商4天前警告，公司非常重視著作權侵害問題。

法新社報導，這款堆疊方塊遊戲以「殭屍邊境圍城」（Zombie Border Siege）為主題，要求玩家「保護邊境，抵禦即將來襲的大軍」。不過，這款遊戲如今已從白宮網站遊戲中心下架。

白宮尚未立即回應記者詢問遊戲下架的原因。

俄羅斯方塊公司（The Tetris Company）4日告訴記者，公司並未參與這項遊戲的製作，也未授權或許可在這款遊戲中使用俄羅斯方塊的品牌或智慧財產。

當被詢及是否考慮採取法律行動，俄羅斯方塊公司表示目前「正在檢視此事」。

俄羅斯方塊公司也在社群平台X發文表示：「我們相信連結與凝聚人們的力量，而不是分化彼此。附帶一提，我們非常重視著作權侵權問題。」

白宮3日推出這款線上遊戲，因內容涉及種族主義議題而引發批評，也引發外界對其可能侵犯著作權的質疑。

這款遊戲和社群媒體宣傳影片都使用了與「俄羅斯方塊」及其他主要遊戲開發商出品遊戲相似的圖像，包括SEGA、微軟旗下Xbox，以及Flappy Bird基金會（Flappy Bird Foundation）的視覺元素。

其中一段宣傳影片中，SEGA的標誌字樣變形成MAGA，也就是美國總統川普政治口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的縮寫。

除了「築起圍牆」，其他遊戲目前仍可遊玩，包括Flappy Bill，玩家操控一隻白頭海鵰躲避柱子，背景類似華盛頓特區的景色；另一款遊戲Rio Run則以「貪食蛇」玩法為基礎，主題圍繞遣返移民。

白宮3日在聲明中表示：「本屆政府正高度聚焦於創新方式，以貼近每一位美國人的方式，講述總統取得的諸多成就。」

川普競選期間曾承諾驅逐數百萬名無證移民，上任後也積極推動遣返行動。

白宮 下架 遊戲

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