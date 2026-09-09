川普豪送3名親近女幕僚各142萬！相當年薪三分之一 史無前例恐觸法

華盛頓郵報8日獨家報導，根據政府公布的財務申報資料，美國總統川普向行政助理哈普（Natalie Harp）及另外2名年輕且忠誠的白宮員工各贈送4萬5000美元現金（約142萬元新台幣）。

上周稍晚公開的申報表顯示，35歲的哈普、31歲的通訊顧問馬丁（Margo Martin）與26歲的白宮助理哈里斯（Chamberlain Harris），都將這筆款項列為「節日禮金」。根據提交國會的年度報告，3人在白宮任職的年薪均為15萬美元（約472萬元新台幣），這筆禮金相當於年薪約三分之一。

哈普幾乎從不離開川普身邊，並隨身攜帶可攜式裝置，為川普列印他偏好的新聞文章及社群媒體貼文，在白宮內部被稱為「人體印表機」。川普7月為因應伊朗可能發動的暗殺威脅，在土耳其祕密換乘飛機離境時，哈普據報是少數陪同川普藏身餐飲車的親近幕僚之一，此事也讓她受到更多關注。

馬丁經常拍攝川普的日常活動，再將影像發布至社群媒體，與川普的距離甚至比特勤局人員還近。哈里斯則擔任川普的行政助理，今年2月獲川普任命為美國美術委員會委員；該委員會負責監督白宮宴會廳及華府地區其他建設計畫。

另外，白宮橢圓辦公室事務主管諾塔（Walt Nauta）也申報收到川普贈送的2萬美元（約63萬元新台幣）。諾塔年薪17萬5000美元（約551萬元新台幣），曾在川普首個任期擔任貼身侍從，也是司法部調查川普處理海湖莊園機密文件案的關鍵證人及共同被告。川普在土耳其祕密換乘飛機時，諾塔也與哈普一同陪川普搭乘餐飲車。

哈普、馬丁及哈里斯與川普無關的工作經驗有限。3人及諾塔與川普的關係均可追溯至川普首個總統任期；川普卸任期間，4人也都是在佛州為他工作的少數核心助理。

目前沒有其他公開案例顯示，美國總統曾向白宮幕僚贈送大筆現金，政府倫理專家也不曾聽聞政府機關上級向下屬支付如此大筆款項。前總統布希（George W. Bush）政府時期的白宮首席倫理律師、也是川普批評者的佩因特（Richard Painter）表示，這些款項似乎違反禁止聯邦員工從外部來源獲得薪資補貼的聯邦法律，「他顯然是在設法減輕她們在白宮從事政府工作的經濟負擔。你不能這麼做。」

聯邦員工贈送或收受禮物同樣受到規定限制，以確保政府決策維持公正。根據法律，支付補充收入者及收受者都須承擔法律責任。川普政府的司法部可能選擇不執法，但追訴時效為5年，而川普任期只剩2年多。佩因特說，這些人是美國政府員工，「如果想要一份可以收小費的工作，就不應該為美國政府工作。」