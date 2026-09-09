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911恐攻25周年 川普致敬救難英雄憶當年

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
川普。歐新社
川普。歐新社

911恐攻即將屆滿25周年，美國總統川普今天在白宮一場紀念殉職救援人員的活動中表示，2001年9月11日恐攻過後，兩名消防員將他從一棟不穩定建築附近的現場抬離以保安全。

美聯社、法新社等外媒報導，白宮今天活動現場展示了自紐約世界貿易中心（World Trade Center）南塔回收的一根長21英尺（約6.4公尺）、重1.7萬磅（約7.7公噸）的巨大鋼樑。

川普說，這塊「傷痕累累的鋼樑，提醒我們大家，美國獲賜的力量沒有人為火焰能摧毀、沒有邪惡能戰勝，也沒有恐怖攻擊可以毀滅」。

川普在致詞中特別向兩位在攻擊事件中罹難者致敬：紐約市消防員帕拉佐（Jeffrey Palazzo）以及股票交易員兼義消柯勞瑟（Welles Crowther）。柯勞瑟於事發當天成功救出多名民眾，因為頭戴紅色頭巾而被譽為「紅頭巾英雄」。

川普頒發「總統自由獎章」表揚柯勞瑟，由柯勞瑟的母親與姊妹代領這項美國平民最高榮譽。

談話中，川普回憶當時正負責一個建案，911事件發生後「就帶著整個工班下去現場」附近，並親耳聽見當時被稱為「美鋼大樓」（U.S. Steel Building）的建築結構發出「嘎吱聲」

川普說：「我永遠不會忘記。我們以為那棟樓會塌下來。我自己不是個小個子，但兩位壯碩大個頭的消防員從我腋下架住我，說『得趕快離開這裡！』」

他說，這兩名消防員「抬起我就開始跑，我當下還跟他們說，『夥計們，我可以自己跑』，但他們真的很了不起。」川普並未明確交代事發的具體時間。

災後兩天，川普曾告訴記者他造訪了紐約世貿中心遺址（Ground Zero），並派遣 100 名工人協助搜救。然而，美國有線電視新聞網（CNN）與「紐約時報」（The New York Times）報導指出，當時在現場的人士對川普的說法提出質疑。

針對外界追問更多關於川普在911後行動和時間點的細節，白宮發言人殷格爾（Davis Ingle）表示，川普「是在轉述自己經歷紐約市立刻陷入震撼，以及在那之後的數天數週內的所見所聞」。

這起造成2977人罹難的恐怖襲擊即將滿25年，川普未安排前往紐約世貿中心遺址，而是預計在紀念日當天前往華府的五角大廈致意。

副總統范斯（JD Vance）以及4位仍在世的前任總統：拜登（Joe Biden）、歐巴馬（Barack Obama）、柯林頓（Bill Clinton）以及911事件發生時擔任總統的小布希（George Bush），則預計現身曼哈頓下城的紐約世貿中心遺址。

恐攻 川普 紐約

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