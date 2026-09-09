美國稅局分享納稅人資料遭判違法 上訴法院維持禁令

美國聯邦上訴法院今天維持禁令，阻止美國國稅局（IRS）執行一項允許向移民機關提供數以千計納稅人地址的政策，並裁定川普政府的相關做法違反聯邦法律。

路透社報導，美國聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）3名法官組成的合議庭裁定，IRS去年透過一套因應川普政府擴大移民執法而採用的程序，向美國移民暨海關執法局（ICE）提供約4萬7000名納稅人地址。

IRS未回覆置評請求。

負責監督ICE的美國國土安全部（DHS）發言人在聲明中表示，對上訴法院這項裁定持不同意見，並表示「將持續運用所有合法可用的工具，尋找並遣返已收到最終遣返令的非法移民」。

根據兩個機關達成的協議，IRS自2025年7月起開始處理ICE的要求，提供涉嫌非法居住在美國多達128萬名人士的最後已知地址。

IRS採用一套程序，允許ICE只要在地址欄位提供5位數或9位數字，即可取得納稅人資訊，即使這些數字並非實際的郵遞區號。

「納稅人權利中心」（Center for Taxpayer Rights）及「主街聯盟」（Main Street Alliance）等團體提起訴訟，主張這項做法違法。下級法院法官同意其主張並阻止這項政策。在禁令發布前，IRS已經向ICE分享4萬7289筆資料。

川普政府在上訴時主張，這項裁定阻礙了聯邦執法工作。

美國巡迴上訴法院法官皮拉德（Cornelia Pillard）在裁定中指出：「這是對國會的不滿，而不是對法院的不滿。」皮拉德與另外兩名合議庭法官一樣，都是由民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）任命。

在前總統尼克森（Richard Nixon）任內的水門事件醜聞揭露美國納稅人資料遭濫用後，國會立法禁止IRS與其他政府機構分享納稅人資訊，除非對方符合嚴格的法律條件。

皮拉德表示，川普政府執政下的IRS所採用的程序，在許多方面違反聯邦法律，其中「最嚴重」的是，甚至沒有要求ICE依法提供納稅人的實際地址，這項做法「讓數百萬筆紀錄的審查自動化，既沒有逐筆人工審查，也沒有其他方式確保每名納稅人的資訊在被公開前，都符合相關法律要求」。

代表原告的自由派法律團體「民主前進」（Democracy Forward）負責人裴利曼（Skye Perryman）聲明表示，她很高興法院「採取行動制止這項違法行為…水門事件後制定的隱私法，就是為了防止這類權力濫用而存在」。