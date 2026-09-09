美國擴大對中國間諜活動！CIA副局長：中國企業也是正當目標

美國中央情報局（CIA）副局長艾利斯（Michael Ellis）8日在一次罕見的公開演講中表示，CIA和其他情報機構在冷戰期間成立時，主要任務是刺探蘇聯情報，但情報蒐集的性質如今已大幅演變。美國正擴大針對中國大陸的間諜活動，以因應中國同時帶來的軍事與經濟威脅，對象也包括中國企業。

紐約時報報導，艾利斯在華府一場網路安全會議上表示，中國與過去的地緣政治對手不同，「對我們構成根本上不同的威脅，因為這是一場經濟競爭」。

西方官員表示，中共統治的中國並不存在像美國或歐洲大部分地區那樣的獨立商業群體。艾利斯表示，這使中國企業成為人工智慧（AI）、半導體和生物科技等領域間諜活動的正當目標。CIA也有必要擴大間諜活動範圍，因為這些科技的寶貴情報「並不存在於政治或軍事情報所在的地方」，而是「存在於私營部門，或者中國最接近所謂私營部門的地方」。

紐時指出，美國歷屆政府通常試圖在兩類間諜活動之間劃出界線，一類是美方認為可以接受、為國防和外交政策目的蒐集情報，另一類則出於經濟動機。例如，歐巴馬政府經常公開指責中國駭客竊取美國企業智慧財產權，美中最終於2015年簽署協議，同意不從事經濟間諜活動，但美國後來指控中國違反協議。

美方官員長期以來私下承認，要界定何謂正當的間諜活動並不容易，但過去不會公開說出來，因此艾利斯的言論略微偏離歷屆政府的做法。他在演講後接受簡短訪問時表示：「我們一直都以各種方式蒐集情報。現在不同的是，情報已不只限於坦克、飛彈和潛艦。」

艾利斯發表這番言論的時機值得注意。美國總統川普預定本月接待中國國家主席習近平進行國是訪問，預料AI與貿易競爭將是峰會討論的議題之一。就在艾利斯演講同一天，川普政府也發布公開警示，指中國AI企業正以「工業規模」竊取美國AI同業的商業機密。