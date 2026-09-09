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出招反制加拿大關稅措施 川普：無對等待遇就無市場准入

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普今天揚言，除非加拿大「恢復對美國農民和企業完整且公平的對等待遇」，否則將把加拿大產品排除在美國政府採購計畫之外，以此作為對加拿大實施反制關稅的回應。

法新社報導，川普在社群媒體發文表示，他已指示官員「將加拿大原產產品從美國聯邦總務署（GSA）的『多元授權合約』中移除」；這項計畫是總務署針對長期合約設立的一項機制。

川普補充說，相關合約每年涉及的金額超過500億美元。

川普在貼文中說：「從現在起，若無對等待遇，就沒有市場准入！」

美國貿易律師馬傑魯斯（Ryan Majerus）說，此舉可能擴大受影響商品的範圍，不再只限於目前遭美國課徵關稅的產品。

加拿大對總值276億加元的美國商品祭出反制關稅，其中涉及超過700項美國產品，稅率自15%至50%不等，最高關稅將打擊受美方衝擊最重的鋼鐵、乳製品和木材等產業。

這是針對川普上月於美加貿易談判破局後對加拿大商品加徵50%關稅的報復措施。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前受訪時警告，若加拿大繼續報復，美方將考慮禁止加拿大產品進口，「我們的立場很明確，『不要報復』。」

川普 加拿大 關稅

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加拿大周二啟動對大約200億美元的美國商品課徵15%至50%的報復性關稅，數小時後，美國總統川普宣布反制，要求行政部門將加拿大產品排除在聯邦採購系統之外，美加貿易戰再度升級。

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