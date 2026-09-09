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美國羅德島州台灣日 州長與國會議員體驗台式文化

中央社／ 華盛頓8日專電

美國羅德島州日前舉行年度龍舟賽暨台灣日文化活動，駐美代表俞大㵢、羅州州長麥基（Dan McKee）、聯邦參議員利德（Jack Reed）及聯邦眾議員艾莫（Gabe Amo）等政要出席，與數千名當地民眾共同體驗龍舟競賽及台式擊樂演出。

駐波士頓台北經濟文化辦事處發布新聞稿表示，羅德島州5日舉行第25屆龍舟賽暨台灣日活動，俞大㵢夫婦與駐波士頓辦事處處長廖朝宏隨同麥基、聯邦參議員利德及聯邦眾議員艾莫、瑪格津納（Seth Magaziner）等人出席，感受台灣文化的活力與熱情。

俞大㵢致詞表示，羅德島台灣日活動邁入第25週年，今年適逢美國建國250週年及台灣總統直選30週年的重大歷史里程碑，強調台美關係奠基於共享的民主、自由、法治及人權等基本價值，台美夥伴將持續深化各領域交流。

麥基致詞指出，過去曾二度率團訪問台灣，感謝台灣持續支持台羅文化交流。

辦事處表示，俞大㵢夫婦及廖朝宏也陪同麥基、艾莫等人共同參觀駐處設立的慶祝美國建國250週年及台灣總統直選30週年活動攤位。

辦事處指出，由團長邱太三帶領的2026國慶文化訪問巡演團13位團員，美國首站就到羅德島州參與此次台灣日活動，以融合傳統與現代創意的震撼擊樂演出，展現台灣多元且充滿活力的文化特色，獲得現場觀眾熱烈掌聲。

此外，俞大㵢夫婦也特地為波士頓台灣龍舟隊加油打氣，最終該隊奪得睽違3年的總冠軍。

羅德 議員 國會

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