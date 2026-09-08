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颶風羅艾爾逼近夏威夷群島 考艾島慎防龍捲風

中央社／ 檀香山市7日綜合外電報導
隨著颶風羅艾爾（Hurricane Lowell）逼近美國太平洋島鏈最西端的夏威夷群島，考艾島（Kauai）居民今晚獲警告須留意龍捲風。 法新社
隨著颶風羅艾爾（Hurricane Lowell）逼近美國太平洋島鏈最西端的夏威夷群島，考艾島（Kauai）居民今晚獲警告須留意龍捲風。 法新社

美國國家氣象局表示，隨著颶風羅艾爾（Hurricane Lowell）逼近美國太平洋島鏈最西端的夏威夷群島，考艾島（Kauai）居民今晚獲警告須留意龍捲風

法新社報導，國家氣象局（National WeatherService）官員表示，考艾島警戒區內及附近地區的狀況有利於龍捲風形成，包括利胡市（Lihue）。

國家颶風中心（National Hurricane Center）在下午5時公告說，颶風的中心預計今夜或明晨通過尼豪島（Niihau）附近或其西側。

國家颶風中心說：「預計尼豪島、考艾島及歐胡島（Oahu）將出現危險情況，羅艾爾可能帶來暴洪、破壞性巨浪及強風。」

國家颶風中心警告，暴潮加上潮汐將使得考艾島與尼豪島沿岸附近通常乾燥的地區淹水。

檀香山市（Honolulu）所在的歐胡島也發布熱帶風暴警報。

龍捲風 夏威夷 颶風 美國

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