川普曬超大美國地圖！一口氣劃入32個國家地區 加拿大、墨西哥入列

國會山報7日報導，美國總統川普7日在自家社群分享一張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加及中美洲、加勒比海多地，把大半個北美洲、共32個其他國家與地區都劃入美國版圖。川普沒有附上任何說明，白宮也未表明這代表正式政策，但他先前多次談及加拿大成為第51州、取得格陵蘭控制權，這張地圖迅速引發外界關注。

川普近來屢次以領土與地名議題製造話題。他過去曾公開主張加拿大可成為美國第51州，並持續表態希望將格陵蘭納入美國控制。事實上，川普去年重返白宮第一天便簽署行政命令，要求聯邦政府將「墨西哥灣」改稱「美國灣」；近期美加貿易爭端升高之際，川普8月底簽署命令，要求把跨越美加邊境的安大略湖改名為「美國湖」。

川普6日也接連發布多張應為AI生成圖片，其中一張把美國「新墨西哥州」（New Mexico）劃掉，改為「新美國州」（New America），另一張則直接寫著「月球是我們的」（The Moon Is Ours）。

美國「新聞周刊」報導，一些被畫進美國版圖的國家過去已多次反駁川普相關主張。

加拿大總理卡尼5月在白宮當面告訴川普，「有些地方是不出售的」，川普則回應「永遠不要說不可能」。墨西哥總統薛恩鮑姆7日也在X重申，「墨西哥現在不是、未來也不會是任何外國的殖民地或保護國」，強調墨西哥是自由、獨立且擁有主權的國家。

古巴方面同樣持續抨擊川普政府。古巴外交部長洛德里格斯（Bruno Rodríguez）7日指控美國透過能源封鎖、加強制裁及限制燃料供應，對古巴人民施加「集體懲罰」，部分地區甚至一天僅有2至3小時供電。

佛羅里達大西洋大學政治學教授阿格拉諾夫（Craig Agranoff）分析，這張地圖「更像是在傳遞訊息，而非政策備忘錄」，川普經常透過地圖、重新命名地標等方式製造政治效果，沒有文字說明的貼文也更接近挑釁，而非正式領土主張。

不過阿格拉諾夫提醒，當現任美國總統把國旗覆蓋在加拿大、墨西哥、冰島、古巴與牙買加上，各國仍不能完全視而不見，因為這類象徵動作若持續累積，可能進一步干擾外交、貿易談判與安全合作。

川普地圖中出現的國家與地區

加拿大 美國 格陵蘭——丹麥的自治領地 冰島 墨西哥 貝里斯 瓜地馬拉 宏都拉斯 薩爾瓦多 尼加拉瓜 古巴 牙買加 海地 多明尼加共和國 巴哈馬 波多黎各——美國領地 開曼群島——英國海外領地 安地卡及巴布達 聖克里斯多福及尼維斯 多米尼克 聖露西亞 巴貝多 聖文森及格瑞那丁 土克凱可群島——英國海外領地 英屬維京群島——英國海外領地 美屬維京群島——美國領地 法屬聖馬丁——法國海外領地 荷屬聖馬丁——荷蘭王國構成國 安圭拉——英國海外領地 聖巴瑟米——法國海外領地 瓜地洛普——法國海外省暨大區 馬丁尼克——法國領土集體 格瑞那達

其他未出現在川普發布地圖中的加勒比海國家與地區，包括千里達及托巴哥、阿魯巴、波奈及古拉索。