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川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加墨格陵蘭冰島等
美國總統川普今天上午在社群媒體發布一張地圖，畫面顯示美國國旗覆蓋北美洲大部分地區，以及冰島和加勒比海部分島嶼。這張地圖承襲了川普過去擴張美國境外領土的主張。
「國會山莊報」（The Hill）報導，川普發布的地圖以美國國旗圖案覆蓋美國、加拿大、墨西哥及部分中美洲地區，以及格陵蘭、冰島和古巴、牙買加等加勒比海島嶼。
川普過去曾主張併吞加拿大、格陵蘭以及巴拿馬運河，但這次將墨西哥及部分加勒比海島嶼納入其領土企圖，則是新的發展。
上述貼文發布之際，美加兩國因貿易問題關係緊張，過去1個月來雙方陸續對彼此商品加徵關稅。美加貿易爭端期間，川普還簽署行政命令，將與加拿大安大略省同名的安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America）。此前網路流傳一則已被查證為不實的謠言，聲稱川普已簽署行政命令要將這個州改名。
川普6日也在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發布一張新墨西哥州（New Mexico）地圖，並將其標示為「新美國州」（New America）。
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