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美高學歷求職 愈來愈難

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國就業市場出現罕見逆轉：沒有大學學歷的年輕勞工就業形勢大好，大學畢業生求職反而卻格外艱難，科技等專業領域甚至更慘。AI取代部分入門白領工作，加上大學畢業生愈來愈多，正改變美國長期以來「學歷愈高、工作愈好找」的就業格局。

勞動市場智庫Burning Glass Institute分析指出，22至34歲、未完成大學學業者的失業率，已接近20多年來最低水準；同齡大學畢業生的就業情勢，反而只有疫情期間及2007至2009年金融危機後復甦初期比現在更差。

背後關鍵在供需失衡，一方面，嬰兒潮世代陸續退休、移民減少，使營建、製造等產業缺乏技術工人；另一方面，美國大學畢業人口不斷增加，AI又開始接手企業過去交給社會新鮮人的入門工作。

愈需要親自到場、動手操作的工作，目前就業情況愈佳。美國8月新增16.2萬個工作，其中餐飲業就增加5.9萬人，占逾三分之一。不過大學文憑仍有優勢。25至54歲大學畢業者截至7月的12個月平均失業率僅2.7%，低於高中畢業者的4.7%。

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