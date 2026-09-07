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川普狂發文稱買股「為國家賺數千億」 又嗨喊月球屬美國…網傻眼

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國總統川普6日在自家社群平台Truth Social，連珠炮般地發出37則貼文，他在其中一篇當中自誇，自己靠投資「替美國賺進數千億美元」，並堅稱並非為自己牟利。他還宣稱「月球是我們的」。圖為2日川普在白宮橢圓形辦公室。歐新社
美國總統川普6日在自家社群平台Truth Social，連珠炮般地發出37則貼文，他在其中一篇當中自誇，自己靠投資「替美國賺進數千億美元」，並堅稱並非為自己牟利。他還宣稱「月球是我們的」。圖為2日川普在白宮橢圓形辦公室。歐新社

美國總統川普6日在自家社群平台Truth Social，連珠炮般地發出37則貼文，他在其中一篇當中自誇，自己靠投資「替美國賺進數千億美元」，並堅稱並非為自己牟利。他還宣稱「月球是我們的」。

川普寫道：「我這麼做是為了我們的國家，不是為了自己。我靠股票和許多其他類型的資產，替美國賺進數千億美元，結果卻只換來激進左派『蠢主黨』（Dumocrats，取民主黨諧音）的批評。非常不公平，但又能怎樣！」

貼文還附上一張AI生成的圖片，顯示川普在白宮進行當沖交易，螢幕上的英特爾（Intel）投資，從20美元飆升至95美元。這項暗示格外引人注意，因為川普投資帳戶今年稍早曾數度買進英特爾股票，美國政府目前也持有該公司10%股權。

川普重返白宮後，其投資帳戶已進行數千筆股票交易，但白宮強調，相關帳戶由獨立人士管理，川普本人並未指示交易。根據川普最新財務申報資料，他2025年個人至少賺進22億美元。

川普當天也貼出一張月球照片，寫上「月球是我們的」（The Moon is Ours），還附上美國國旗。此前數分鐘，川普才分享了多張AI生成圖片，展示美國太空軍的新款黑色制服。

不少網友將川普的月球宣言與新制服，拿來和《星際大戰》的銀河帝國軍相比，並嘲諷，「為什麼只到月球？火星呢？或者更好，他應該去太陽」。也有人質疑川普狀態，呼籲「現在就該啟動憲法第25條修正案！」該修正案主張以「失能」為由將總統免職。

1967年的《外太空條約》（Outer Space Treaty）明定，任何國家都不得透過主權主張、使用或占領等方式，將月球或其他天體據為己有。美國和其他100多個國家都是締約國。

美國總統川普6日發文自誇靠投資「替美國賺進數千億美元」，並堅稱並非為自己牟利。圖／截自川普Truth Social頁面
美國總統川普6日發文自誇靠投資「替美國賺進數千億美元」，並堅稱並非為自己牟利。圖／截自川普Truth Social頁面

川普 月球 美國 Intel 白宮

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