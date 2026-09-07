颶風羅艾爾接近 夏威夷考艾島等地發布觀察預警

美國國家颶風中心表示，隨著3級颶風羅艾爾（Lowell）逼近美國太平洋群島，夏威夷的考艾島（Kauai）和尼豪島（Niihau）已於今天晚間發布颶風觀察預警。

法新社報導，羅艾爾今天傍晚在檀香山市（Honolulu）西南方約840公里處帶來降雨，預計明天傍晚起將掠過夏威夷州最西端的幾座島嶼。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）氣象預報員說：「羅艾爾中心將於週一晚上穿越夏威夷主要島嶼西側的帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區（Papahanaumokuakea Marine National Monument）部分地區。」

美國國家颶風中心指出，目前羅艾爾最大持續風速接近每小時120英里，考艾島可能將降下最高達14英吋的雨量。預計羅艾爾隨後將轉向西北方，並於9日清晨前減速。

羅艾爾本週早些時候一度增強為5級颶風，但之後減弱為3級颶風，最大持續風速為每小時125英里。

羅艾爾是目前在太平洋形成的3個風暴之一。太平洋受到強度接近歷史紀錄的聖嬰現象（El Nino）影響，海水溫度上升。

位於夏威夷以東約1000英里的卡琳娜（Hurricane Karina），今天在中太平洋減弱為熱帶風暴。另一個熱帶風暴馬利（Marie）位於墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）南端西南方約數百英里處，目前正朝西北方移動，逐漸遠離陸地。

夏威夷仍在從颶風拉拉（Lala）造成的衝擊中復原，拉拉上月擦過夏威夷大島（Big Island）南部，帶來毀滅性強風與嚴重暴洪。