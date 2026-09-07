染髮還是戴假髮？川普招牌金髮消失「最新造型曝光」 網驚：怎麼回事

美國總統川普招牌金髮難道悄悄「換色」了？他近日搭乘空軍一號抵達新澤西州時，被拍到頭髮顏色明顯比過去更深，從熟悉的金黃色變成偏棕色，照片曝光立刻在社群媒體掀起熱議。

福斯新聞報導，川普4日抵達新澤西州莫里斯敦市立機場，準備前往貝德明斯特的川普國家高爾夫俱樂部度周末。照片顯示，他身穿深色西裝、搭配黃色領帶向媒體揮手，但最吸睛的卻是頭頂髮色，看起來明顯比招牌金髮更深、甚至接近棕色。

照片曝光後迅速在X等社群平台流傳。記者魯帕（Aaron Rupar）發文問道：「川普的頭髮到底怎麼回事？」社群媒體評論人士阿里（Yashar Ali）也表示，如果不是自己親自從Getty Images取得照片，「根本不會相信」。

其他網友也紛紛加入討論，有人直呼「川普現在變成棕髮了」，也有人認為，這可能只是燈光、拍攝角度或不同造型造成的視覺效果。前共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）甚至以全大寫留言：「你一定是在開玩笑。」

川普數日前才再度否認自己戴假髮。他2日在一場演說中回憶2024年俄亥俄州一場強風中的競選活動時表示，「我沒有戴假髮」，並稱當晚大家都能看出來，因為如果真的戴假髮，「那東西根本不可能在你頭上待太久」。

川普的頭髮多年來一直是外界話題。8月初，他在拉斯維加斯發表演說時，就曾因頭髮看起來比平常更加濃密，引發網友猜測；2019年他突訪維吉尼亞州一間教堂時，也曾因罕見將頭髮向後梳，再度成為焦點，不過當天稍晚便恢復平常造型。

今日美國報導，川普長期私人醫師伯恩斯坦（Harold Bornstein）曾在2017年受訪紐約時報透露，川普每天服用的藥物包括非那雄胺（finasteride），這是一種可用於治療男性掉髮及攝護腺肥大的處方藥。

目前仍無法確認川普是否真的染髮，白宮未作說明。