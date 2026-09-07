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美民主黨俄州長候選人造勢遇襲 所幸安然無恙

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導

根據競選團隊與俄亥俄州公路警察，一名持槍男子今天在揚斯敦（Youngstown）附近的坎菲爾德博覽會（CanfieldFair）攻擊俄亥俄州州長候選人艾克頓。

路透社報導，民主黨籍州長候選人艾克頓（AmyActon）並未受傷。

俄亥俄州公路警察（Ohio State Highway Patrol）在寄給路透社的電子郵件中表示，38歲嫌犯哈瓦斯（Patrick Havas）試圖接近艾克頓時，在博覽會現場撞倒多人。公路警察表示，哈瓦斯當時攜帶一把電擊槍和兩把手槍。

公路警察表示，哈瓦斯已被押送至馬霍寧郡監獄（Mahoning County Jail），並被控擾亂秩序罪及兩項攻擊罪。目前尚不清楚哈瓦斯是否已有委任律師。

馬霍寧郡警局並未立即回應路透社的置評請求。俄亥俄州公路警察指出，俄亥俄州公路警察與郡警局正在調查此事件的起因，但尚無法提供更多細節。

艾克頓競選團隊發言人布拉克（Addie Bullock）在聲明中表示：「這種暴力行為在俄亥俄州絕對沒有容身之地。」

艾克頓在大選中的共和黨對手拉馬斯瓦米（VivekRamaswamy）競選團隊發言人勒克（Connie Luck）稱這起事件「完全不可接受」。

勒克在聲明中表示：「候選人應該要在不必擔心威脅或暴力的情況下，與選民見面交流。」

馬霍寧郡民主黨主席安德森（Chris Anderson）與因任期限制無法競選連任的共和黨籍俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）均譴責這起攻擊事件。

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