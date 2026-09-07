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川普改名再添一例 提議將新墨西哥州變新美國州

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統川普近日一連串的改名行動，他提議把新墨西哥州改為「新美國州」。歐新社
美國總統川普近日一連串的改名行動，他提議把新墨西哥州改為「新美國州」。歐新社

美國總統川普近日一連串的改名行動，今天找到一個出人意料的新目標，他提議把新墨西哥州（New Mexico）改為「新美國州」（New America）。

法新社報導，他的這項提議馬上遭到新墨西哥州州長否決。數天前，他才剛簽署一道行政命令，在與鄰國加拿大陷入貿易戰之際，把安大略湖（LakeOntario）更名為「美國湖」（Lake America）。

川普在社群媒體上發文說：「許多人建議把新墨西哥州的名字改為…新美國州。對那個充滿潛力的州的人民來說，這個名字更體面且更美麗，哇，我喜歡！！！」

白宮轉發一張圖片，顯示這個州名的墨西哥部分被劃掉，改成「美國」。部分美國媒體報導，這個想法最初源自一場網路惡作劇。

新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，這個名字「沒有討論的餘地，早在美國存在之前就屬於我們」。

她說，總統是想藉此分散美國人對汽油價格攀升等議題的注意力。

隨著美國與伊朗的戰事持續，川普上週曾提議將荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）改名為「川普海峽」（Trump Strait），但數小時後，他又暗示自己對這個計畫並不是認真的。

他在2025年重返白宮的第一天，便將墨西哥灣改名為「美國灣」（Gulf of America），此舉遭到墨西哥拒絕。加拿大也拒絕了將安大略湖改名的企圖。

川普 墨西哥 美國

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