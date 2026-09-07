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亞馬遜貨機邁阿密機場衝出跑道 撞上多輛車起火

中央社／ 邁阿密6日綜合外電報導

美國電子商務巨擘亞馬遜一架貨運飛機今天在邁阿密國際機場衝出跑道後，撞上多部車輛並且起火，濃濃黑煙直竄天際。事件導致美國最繁忙機場之一的所有跑道暫時關閉。

美聯社報導，聯邦航空總署（Federal AviationAdministration, FAA）表示，從波多黎各聖胡安（SanJuan）飛抵佛羅里達州的這架飛機於下午2時左右發生衝出跑道意外。

據社群媒體上的照片顯示，這架Prime Air飛機最後停在道路旁，附近有兩輛半掛式卡車停放。畫面可見已經起火的飛機機腹著地，機體大致完整。

國家運輸安全委員會（National Transportation SafetyBoard）表示，正「蒐集有關這起事故的資訊」。

亞馬遜（Amazon）沒有立即回覆電郵提出的置評請求。是否有人受傷暫時不得而知。

邁阿密國際機場（Miami International Airport）發言人表示，所有跑道與滑行道均已關閉，航班暫停起飛。

暫停起飛期間，所有航班都將被延後，機場實際上等於關閉。FAA已經表示，預期邁阿密機場重新開放之後，起降班次會減少，航班將會延誤。

邁阿密戴德郡消防救援局（Miami-Dade FireRescue）表示，飛機衝出跑道後撞上多部車輛，救援人員趕到時飛機正在燃燒。該局今天下午在社群媒體上發布消息稱，共有60個救援單位在現場灌救火勢。

亞馬遜 邁阿密 機場

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