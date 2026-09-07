白宮擬補助已婚全職父母 1孩每年28.7萬元

紐約時報五日引述知情人士報導，川普政府正計畫讓全職在家照顧幼兒的夫婦一方領兒童照護補助，經費將來自旨在支持在職父母的一項美國聯邦政府計畫。這是美國副總統范斯力推的推動傳統家庭觀念政策，也是國務卿魯比歐擔任聯邦參議員時主張的政策。

這包括將設立用於支付父母在家照顧子女花費的聯邦補助，也是美國總統川普去年一月回任後，運用聯邦經費推廣傳統家庭觀念的最重要措施之一。

川普政府計畫挪用美國衛生及公共服務部（ＨＨＳ）一九九○年代設立的基金。該基金旨在協助低收入和受薪階級父母支付兒童照護費用，讓他們能專心工作或者繼續求學。

根據草案，全職在家照顧幼兒的父母將受益這項補助，每名幼兒每年將因此獲約九千美元（台幣約廿八點七萬元）補助。

但有批評人士表示，這最終恐導致聯邦經費從在職父母及托兒機構轉移，迫使部分相關機構提高收費甚至倒閉，加劇許多專家提到的美國托兒危機。美國智庫尼斯卡寧中心主任麥凱比說，在不增加聯邦經費下將資格範圍擴大，代表更多父母將爭奪同樣的經費，這將使更多父母的處境更艱難，尤其單親職業父母。

目前全美領取兒童照護補助的八十七萬戶家庭，約八成是單親家庭，且大多是母親。此一政策應會鼓勵父母待在家照顧幼兒，這也正是美國保守派人士推動「傳統家庭觀念」，讓更多母親留在家中的一環。

范斯妻子烏莎是執業律師，七月剛成為「四寶媽」；范斯也是美國近一五○年首位任內喜獲麟兒的副總統。他長期倡導母親應待在家照顧幼兒，並呼籲將兒童照護補助計畫的資格範圍，擴大至實際照顧幼兒的幼兒親人。