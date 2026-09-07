川普砸重金救共和黨選情 支持率探新低…加劇期中選舉挑戰

英國金融時報（FT）的最新民調顯示，美國總統川普的支持率已降至歷史新低，在共和黨選民的支持率也持續下滑，策略師也警告川普力挺人工智慧（AI）資料中心，可能加劇共和黨選情的挑戰。不過，川普已首度砸下重金援助共和黨候選人，顯示他已出手希望力保黨內影響力。

現在距離11月國會期中選舉只剩不到兩個月，FT委託Focaldata進行的民調發現，川普在登記選民之間的支持率降至33%，比8月下滑3個百分點，也是FT在5月開始詢問這個問題以來最低，川普在共和黨選民之間的支持率也下降超過2個百分點，降至72%，也是FT開始這項調查以來新低，讓共和黨保住參眾兩院的前景更為黯淡。

調查顯示，選民對經濟與生活成本的信心減弱，為川普支持率下滑的主因，近三分之二選民認為經濟正朝錯誤方向前進，57%自認財務在川普第二任期惡化，比8月提高四個百分點。

在共和黨選民中，僅53%支持川普處理就業與經濟的方式，比8月減少近8個百分點。

同時，政治策略師近來已警告政府官員，川普大力支持資料中心，正與日益反對資料中心的選民相對立。最近的調查已顯示，約70%美國人不希望自己家附近蓋資料中心設施，民主黨候選人則試圖把AI基礎設施的迅速增加，和選民對生活成本的憂慮相掛鉤。