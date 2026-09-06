川普期中選舉首度砸重金 千萬美元助德州參議員選戰

根據美國聯邦選舉委員會（FEC）今天發布的文件，與美國總統川普相關的政治團體已斥資1000萬美元（約新台幣3.2億元），投放德州參議員選戰的電視及數位廣告。

美聯社報導，這是「讓美國再次偉大公司」（MAGA Inc.）首次在關鍵大選中砸下重金，也反映出隨著37歲州眾議員塔拉里格（James Talarico）參選，德州這個過去被視為共和黨穩操勝券的席次，如今民主黨可能也有機會勝選。

德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）是這場選舉的共和黨提名人。川普的背書助派克斯頓在5月的初選決選中擊敗尋求連任的聯邦參議員柯寧（JohnCornyn）。

民眾因經濟及伊朗戰爭對川普的不滿，已成為許多共和黨候選人面臨的阻力。選民在期中選舉中通常傾向反對執政黨，民主黨希望奪回眾議院與參議院的控制權，而德州選情更被視為今年政治版圖是否會擴張的強烈象徵指標。

這些廣告試圖凸顯稅負是當前主要議題，切中選民對持續通膨的疑慮。塔拉里格主張對富裕家庭課徵較高稅率，而這兩支廣告則試圖將他塑造為主張全面加稅的形象，同時聲稱派克斯頓將為首次購屋者及有子女家庭提供減稅優惠。

去年川普簽署成為法律的關鍵法案，擴大並延長他2017年稅改中許多原本即將到期的減稅措施。但這項法案也擴大預算赤字，導致國債利息成本升高。川普也提高進口關稅，以挹注國庫收入。

讓美國再次偉大公司發言人菲佛（Alex Pfeiffer）今天在聲明中表示：「高稅率的塔拉里格想搶德州人的錢。讓美國再次偉大公司將確保德州民眾了解塔拉里格的激進政策，並選出派克斯頓擔任聯邦參議員。」

塔拉里格競選團隊發言人恩尼斯（JT Ennis）反駁廣告的指控，否認這名民主黨人尋求全面加稅。

恩尼斯在聲明中表示：「由億萬富豪支持的秘密金主團體抹黑塔拉里格，因為他們害怕我們正透過人民力量運動，翻轉失能腐敗的政治體制。塔拉里格很自豪曾投票支持德州史上最大規模的房地產減稅案，而且他一直投票支持為德州勞工階級減稅。」

讓美國再次偉大公司至少擁有4億美元的競選資金，共和黨候選人一直等著川普動用這筆資金。

川普昨天向記者表示：「無論需要多少資金，我都會砸下重金來幫助我們。」他強調，這些資金由他全權支配。

川普說：「這是我的錢。」他並補充說，這筆資金與共和黨全國委員會（Republican National Committee）所掌控的資金是「分開」的。