男子搭機失控緊掐鄰座乘客脖子 遭五花大綁在椅子上如木乃伊

美國航空（American Airlines）一架由德州達拉斯飛往紐澤西州紐華克的客機，在航程中遭遇突發暴力事件。一名男性乘客在飛行途中情緒失控，不僅動手掐住鄰座乘客的脖子進行攻擊，還對機組人員出言辱罵與恐嚇。危急時刻，機上退役執法人員挺身而出，配合機組員以束帶與「大力膠帶」（Duct Tape）將男子緊密綑綁在座椅上制伏。班機隨後緊急轉降巴爾的摩，涉案男子已被警方帶走並面臨聯邦調查。

據《CBS News》報導，這起事件發生在美航一架自達拉斯-沃斯堡國際機場起飛的班機上。坐在該男子前兩排的退役執法人員梅希亞（Juan Mejia）與同機乘客奧勒尼克（Richard Olenick）還原驚險過程表示，航程進行約2小時後，失控男子突然爆發劇烈吼叫與騷動。

梅希亞回頭赫然發現，該名失控男子竟將雙手死死地掐在走道旁無辜乘客的脖子上，進行人身攻擊，情況極度危急。梅希亞與奧勒尼克見狀隨即衝上前合力制伏施暴男子，空服人員也緊急遞上約束束帶，眾人並取來大力膠帶，層層纏繞男子的手腕、身軀甚至頭部，將他牢牢固定於機艙座位上以防再度脫序。

目擊者進一步透露，在空服員試圖上前安撫並控制場面時，該名男子情緒非但未平復，反而變本加厲，接連飆罵涉及種族歧視與反同性戀的侮辱性言詞，隨後更試圖動粗，迫使機組員下令採取強制約束手段，機長亦決定變更航線緊急迫降巴爾的摩。

涉案男子在客機降落後隨即遭當地執法機關強行帶離，班機隨後重新起飛完成後續航程。美國航空事後發表聲明強調，旅客與組員的飛航安全是公司首要原則，對任何機上暴力行為均採取零容忍態度，並對機組人員展現的專業應變致謝。

針對這起嚴重的飛安暴力事件，美國聯邦調查局（FBI）證實該名男子目前已被拘留，除了地方性罪名外，幹員正全面約談現場目擊者以釐清案發細節，並將與馬里蘭州聯邦檢察官辦公室研商，評估是否正式依妨害飛安等聯邦重罪提出起訴。