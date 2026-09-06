美驅逐移民至第三國 蓋亞那同意暫時接收

根據南美洲國家蓋亞那政府今天宣布的協議，蓋亞那將接收從美國被驅逐出境的移民。

法新社報導，自美國總統川普2026年重返白宮以來，其政府團隊便執行強硬的打擊移民行動，其中包括將驅逐出境者遣送至原籍國之外的「第三國」。

蓋亞那已同意接收少數沒有犯罪紀錄的驅逐出境者。

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）辦公室發聲明指出：「阿里總統領導的政府將此項安排視為蓋亞那長期致力於人權與國際合作的延伸。」

其他中美洲與加勒比海國家也已同意配合華府的驅逐出境行動。這項行動曾將250名委內瑞拉人送往薩爾瓦多戒備最森嚴的反恐怖主義監禁中心（CECOT，Terrorism Confinement Center）。

蓋亞那在聲明中強調，與美國達成的這項安排「屬於臨時性質，並不構成永久安置」。

官員也指出，移民是「自願」被安置到蓋亞那，並「在蓋亞那等待移民身分認定結果。根據認定結果，相關人士將返回原籍國，或另行選擇移居地」。