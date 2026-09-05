美稱今年來在美墨邊境擊落300多架無人機 與販毒有關

負責美國本土及鄰近國家防務的美國北方司令部今天表示，今年以來已在美國和墨西哥邊界沿線擊落300多架由販毒集團操控的無人機。

法新社報導，美國北方司令部（USNORTHCOM）未指名任何犯罪集團，僅表示這些無人機與毒品交易有關，且其中100架集中在8月，但未說明是在國界哪一側擊落。

美國北方司令部還說，這些無人機是「國際犯罪組織...用來協助跨境非法活動，包括走私及監視執法與軍事人員」。

不過根據墨西哥國防部長特雷維亞（RicardoTrevilla）的說法，這些無人機主要是人口走私販用於在邊界沿線找出沒有當局看守的地點。

除此之外，無人機也曾被販毒集團用於攻擊敵對組織或政府當局。去年10月靠近美墨邊界的墨西哥蒂華納市（Tijuana）檢察官辦公室便遭到1架裝載爆炸物的無人機攻擊，造成財物損害但無人傷亡。

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