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抗議新聞審查遭解僱 法院駁回星條旗報3人禁制令

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

一名聯邦法官今天拒絕核發禁制令，維持五角大廈解僱「星條旗報」發行人、總編輯與旗下記者的決定。3人主張，他們因公開發言強調報社須維持編採獨立，而遭到非法懲處。

美聯社報導，做出這項裁定的聯邦地區法官麥費登（Trevor McFadden），是由美國共和黨籍總統川普（Donald Trump）任命。

他指出，這幾名新聞工作者不太可能證明五角大廈侵犯他們受美國憲法第一修正案所保障的言論自由權，並稱「星條旗報」（Stars and Stripes）的編輯獨立性「在本案中並未受到威脅」。

麥費登在裁決書中寫道：「原告主張，將他們解僱將對他們自身及『星條旗報』其他同仁受保障的言論產生寒蟬效應。然而，原告未能證明存在這種寒蟬效應。」

「星條旗報」發行人李德瑞（Max Lederer）、總編輯斯拉文（Erik Slavin）與中東特派記者柯特（LaraKorte）8月27日在華盛頓特區聯邦地方法院提告，挑戰五角大廈將他們解僱的決定。

「星條旗報」自1860年代的南北戰爭即開始報導美國軍方新聞，儘管部分經費來自戰爭部，但長期以來保有編輯獨立性。

斯拉文表示，他日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時，談到反對美軍潛在的新聞審查後，被五角大廈以抗命為由解僱。柯特也參與同場訪問。

他們在訴狀中指出，兩人因刊登一篇林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）艦上環境惡劣的報導，才遭到報復性懲處。

不過，麥費登認定，斯拉文與柯特接受專訪是以公務員身分執行公務，而非以一般公民身分發言。

代表原告出庭的民主捍衛基金（DemocracyDefenders Fund）律師紐爾（Taryn Wilgus Null）表示：「儘管我們對這項裁決感到失望，但我們相信，一旦有機會進行證據開示程序、釐清所有事實後，我們終將勝訴。」

五角大廈

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