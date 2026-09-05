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飆歧視言論又動粗！美航乘客制伏滋事男子 用束帶膠帶五花大綁

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國鳳凰城機場一架美國航空波音737-800客機，攝於2025年11月10日在。資料照片。路透 / Imago Images
美國鳳凰城機場一架美國航空波音737-800客機，攝於2025年11月10日在。資料照片。路透 / Imago Images

美國航空4日證實，一架從達拉斯—沃斯堡飛往紐瓦克的班機因乘客滋事，3日深夜轉降巴爾的摩。挺身而出的乘客指出，這名乘客的行為讓所有人都面臨風險，迫使他們介入。

CBS紐約新聞報導，這起事件發生在美國航空AA 618班機上。乘客奧萊尼克（Richard Olenick）與退休執法人員梅希亞（Juan Mejia）表示，班機起飛約2小時後，場面突然陷入混亂。

目擊者表示，滋事乘客發表仇視同志的言論，還以種族歧視字眼辱罵試圖平息事態的空服員，接著開始動粗。梅希亞說：「就像打開開關一樣，突然從安靜變成叫喊和一片混亂。我轉過身，發現那個人雙手掐住坐在他旁邊、靠走道座位那名可憐男子的脖子，像是在攻擊他。」

坐在滋事男子前方兩排的梅希亞和奧萊尼克一直注意事態發展，並聲稱男子開始有肢體動作後決定介入。奧萊尼克告訴ABC新聞：「胡安立刻知道必須採取行動。他馬上起身，跳到那名乘客旁邊的座位，開始設法制伏他，控制住局面。」

兩人使用空服員提供的束帶和強力膠帶將男子五花大綁。奧萊尼克分享的照片顯示，男子手腕、身體和頭部被纏上多圈膠帶，整個人被綁在座位上。兩人一直守到飛機降落巴爾的摩，由登機的執法人員將男子拘捕。梅希亞說：「我們不是想傷害這個人，只是想制伏並控制住他，不讓情況進一步升級。」

男子被帶下飛機後，班機繼續飛往紐瓦克。美國航空表示，顧客和團隊成員的安全是首要任務，公司不容忍暴力，也感謝團隊成員展現專業與顧客的理解。

馬里蘭州運輸管理局警察局表示，男子是67歲亞利桑那州居民倫丁（Arthur Lundeen）。聯邦調查局（FBI）表示，倫丁目前因州級罪名遭到羈押，FBI正調查飛行期間發生的事件，並將與馬里蘭聯邦檢察官辦公室協商，以決定是否提出聯邦指控。

乘客 美國航空

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