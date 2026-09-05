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美柴油價格創歷史新高 恐助長通膨衝擊期中選舉

中央社／ 紐約4日綜合外電報導
全球柴油供應持續短缺，帶動燃料價格大幅飆升。美聯社
全球柴油供應持續短缺，帶動燃料價格大幅飆升。美聯社

中東供應受阻，美國產業不可或缺的柴油價格已攀上歷史新高，助長工業、消費者及農民的燃料成本，恐在11月期中選舉前持續讓通膨升溫，使川普政府承受更大政治壓力。

英國「金融時報」指出，由於伊朗戰爭陷入僵局，加上烏克蘭不斷攻擊俄羅斯煉油廠，全球柴油供應持續短缺，帶動燃料價格大幅飆升。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，加油站柴油價格今天首次來到平均每加侖5.85美元，超越2022年俄羅斯入侵烏克蘭後創下的前次歷史紀錄。

能源顧問公司Energy Aspects創辦人沈恩（AmritaSen）表示，柴油價格恐會維持在相當於每桶約200美元的高位，直到人們開始減少柴油用量。

她說：「除靠高價抑制需求外，我們看不到任何可能解決柴油供應問題的方法。」

從10月開始柴油供應還可能更吃緊，原因包括初冬供暖需求增加，以及美國煉油廠表定進行維修等。

柴油價格上漲會進一步推高通膨，而通膨正是11月美國期中選舉前選民高度關注的議題。美國總統川普本週稍早已在白宮與石油業高層會面，敦促業者幫忙壓低因他對伊朗發動戰爭而引發的燃料價格通膨。

美國約75%的柴油用於貨物運輸，然而柴油也是農業不可或缺的能源，大量農機都仰賴柴油運轉，尤其即將進入收成季。

智庫大西洋理事會（Atlantic Council）直言，柴油價格上漲正重創美國農村地區。他們指出，2024年人均柴油消費量最高的幾個地方包括懷俄明、北達科他及阿拉斯加等能源或農業州，都是傳統共和黨的票倉。

美國農業部3日表示，扣除通膨因素後，2026年農民所得預計恐下降2.5%，同期燃料成本將上升近30%，肥料成本則增加15%。

Energy Aspects表示，川普政府可能放寬燃料相關規範，讓煉油廠提高柴油產量；政府也可能加強護航柴油運輸船通過荷莫茲海峽。

美國近來一直大量出口國內煉油廠生產的柴油，以協助滿足海外需求；美國也可以敦促歐洲釋出更多柴油戰略儲備。

歐洲各國在伊朗戰爭爆發之初承諾釋出7300萬桶燃料，然而截至目前，釋出的量僅為承諾的10%，反而還選擇進口美國柴油。

本週歐洲柴油價格相對原油價格的溢價也首次突破每桶100美元。定價機構Argus Media形容這項變化「前所未見」。

與此同時，汽油價格也持續上漲。美國汽車協會數據顯示，4日美國汽油平均價格達每加侖4.15美元。

因市場對波灣危機能在短期內獲得解決的期待降低，近幾週原油價格也重新開始走高。國際基準的布倫特原油價格報每桶95美元，本週累計上漲近7%。

柴油 價格 通膨 中東 俄羅斯 伊朗

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