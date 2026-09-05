愛爾蘭不危險！川普出訪仍要搭新空軍一號 2個月前才因安全疑慮換機

美國總統川普7月曾搭乘卡達贈送的新「空軍一號」專機前往土耳其，之後卻因安全疑慮，祕密改搭另一架飛機離開。不過，CNN 4日報導，一名白宮資深官員透露，川普計劃本月稍晚前往愛爾蘭時，仍將搭乘這架新「空軍一號」。

新「空軍一號」估計價值約4億美元，由卡達無條件贈送。CNN先前報導，2名知情人士表示，這架豪華波音飛機不具備與舊空軍一號同等的安全能力；另一名消息人士則表示，新機配備許多與舊機相同的功能。

川普在土耳其之行後，7月底被問及新「空軍一號」的飛彈防禦能力時表示，新機很快就會「配備到最高規格」（maxed out），似乎承認配備不如舊機完善。他4日在橢圓辦公室再次重申，新機目前配備已相當齊全，但將於10月送去升級，任期結束時則預定送往他的總統博物館。

川普說：「這架飛機有很多設備，但要配備到最高規格，也就是說可以進入任何地區，大約需要60天。」

川普今年夏天持續搭乘新「空軍一號」在美國國內旅行。白宮資深官員表示，這架飛機前往愛爾蘭等非敵對地區安全無虞，川普也早已計劃在愛爾蘭之行搭乘新機。

華盛頓郵報最先報導川普計劃搭乘新「空軍一號」訪問愛爾蘭。川普長期以來一直誇耀這架飛機，今年夏天在安德魯斯聯合基地公開展示時，更稱它是「全世界最豪華的飛機」。CNN先前也曾報導，川普私下對有關新機缺陷的報導感到憤怒。