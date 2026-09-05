路透：習近平罕見帶大型企業團訪美！期中選舉前送白宮經濟成果

路透4日獨家報導，2名消息人士透露，中國國家主席習近平正籌組大型商業代表團陪同訪美。一名知情人士表示，此舉部分是為了表明中方願意支持中美投資與商業關係，同時在期中選舉前為白宮帶來一些潛在經濟成果。

相較美國總統川普曾帶著大批美國企業高階主管訪問中國，習近平很少在出訪時帶企業高層同行，上一次帶著規模可觀的商業代表團訪美已是2015年。北京2020年開始整頓科技、教育和房地產業後，許多企業高階主管失寵；加上中企近年在美投資和商業活動面臨愈來愈嚴格的審查，都讓此次安排顯得不同尋常。

南華早報8月28日曾獨家披露，中美官員正討論習近平9月率團訪美時，是否將有企業領袖隨行。路透目前無法確定哪些企業高階主管將加入代表團。一名美方官員表示，白宮沒有掌握中國企業執行長代表團的情況，但未解釋所謂「掌握」是什麼意思。

中美兩國5月宣布建立管理貿易和投資關係的正式機制，但3名知情人士表示，由於中國投資目前在美國面臨諸多限制，「投資委員會」（Board of Investment）不太可能在峰會上取得重大成果，外界對峰會取得重大突破的期待也不高。北京和華府對於哪些產品應列為「貿易委員會」（Board of Trade）所稱的「非敏感」產品也仍存在分歧。

消息人士表示，就「貿易委員會」達成協議是美方此次峰會的主要優先事項之一，另一項則是為美國企業取得更多稀土出口許可。一名美國官員表示，美方持續要求中方解決未履行雙方2025年10月在釜山宣布協議的問題，並就其他雙邊關切向北京施壓；北京則要求進一步減免關稅。

4名消息人士告訴路透，美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾和中國國務院副總理何立峰將於9月初會面，磋商峰會可能取得的成果。