關稅檔不住！美貿易逆差 創16個月新高

美國商務部公布最新貿易數據，身為全球最大經濟體，美國七月貿易逆差擴大至八八六億美元（約兩兆七九九八億元台幣），較前一個月增加百分之廿四點四，創下二○二五年三月以來最大逆差。而美國對台灣的單月逆差更是飆上二○七億美元（約六五四一點二億元新台幣），刷新歷史紀錄。

法新社報導，美國總統川普去年重返白宮後，為縮小貿易逆差，對盟友與競爭對手祭出大規模關稅措施，此後美國貿易數據便持續大幅波動。

不過，隨著原油與黃金出口下滑、科技產品進口暴增，身為全球最大經濟體的美國七月貿易逆差擴大至八八六億美元。美國商務部表示，美國七月出口下滑百分之二點一，至三一○七億美元（約九點八兆元台幣）；進口方面則在電腦、電腦零組件與半導體帶動下，成長百分之二點八至三九九三億美元（約十二點六兆元台幣）。

這也反映出美國市場對電腦、電腦周邊設備及半導體與人工智慧（ＡＩ）伺服器的強勁需求，也凸顯出企業正為ＡＩ展開投資競賽，而ＡＩ也是目前推動美國經濟成長的重要力量。

美國對晶片製造重鎮台灣的單月貿易逆差，達到創紀錄的二○七億美元；美國對墨西哥、越南、泰國、南韓與馬來西亞的貿易逆差，均創下歷來新高。

美國商務部長盧特尼克日前告訴美國財經媒體ＣＮＢＣ，華府正研議將對半導體祭出新關稅，並稱科技巨頭已清楚川普政府的意圖，「各位將看到一套具針對性且經過審慎規畫的關稅政策，基本原則就是：如果你在美國製造，就無須繳稅」。

根據美國供應管理協會的服務業調查數據，服務業八月營運動能出現大幅成長。不過，部分企業預期在因應川普政策上，將面臨更多挑戰，而這些政策已導致營運成本上升。

儘管美國最高法院今年二月推翻川普多項關稅措施，但美國官員七月已改採針對六十個貿易夥伴的新關稅政策。

另一項針對中國、歐盟與台灣等十六個貿易夥伴的個別貿易調查，可能引發新一輪關稅措施。

與此同時，美國與鄰國加拿大陷入貿易戰，不過，美國對加拿大的貿易逆差則已見縮小。

川普上個月才對加拿大價值數十億美元的商品加徵百分之五十關稅，促使渥太華當局揚言祭出報復手段。