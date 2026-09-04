美軍行動裝置陷廣告追蹤器暴露行蹤風險 軍方稱已關閉功能

據美國聯邦參議員今天公開信件及相關單位聲明，美國軍方稱已將其使用的多款手機和電腦內廣告追蹤功能關閉。先前有報導指市面上可購得的相關定位資料已用來鎖定駐中東美軍。

路透社報導，每台行動裝置都綁定1組特定的廣告用識別碼，稱為行動裝置廣告識別碼（MAID，簡稱廣告ID），除了可用來追蹤使用者在裝置內安裝的應用程式（app）當中活動，還能掌握其精確位置。

而資料中間商可將廣告業界收集到的這些個人資料加以比對後，再轉售到市場。敵方便可利用這些資料來追蹤及鎖定派往戰區的軍事人員。

美國民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）針對這項令人愈來愈擔憂的國安議題，早在幾個月前便開始對美國國防部施壓。

他與共和黨籍聯邦眾議員哈里根（Pat Harrigan）今天致函五角大廈，要求調查美軍對這項風險是否已妥善因應，信中並附上各軍種提供的相關措施最新進度。

其中美國空軍告訴魏登，他們已在2個月前將其使用的電腦與手機停用廣告ID。

美國陸軍和海軍僅透露已在使用的裝置上停用廣告ID，但未說明自何時開始。

美國特種作戰司令部（U.S. Special OperationsCommand）則說，「最近」已在其使用的Windows作業系統裝置上停用廣告ID。

經過路透社進一步詢問，美國陸軍透過聲明回覆說，其使用的Windows電腦「在2021年之前」已停用廣告ID，但其人員使用的Android作業系統及蘋果公司（Apple）行動裝置則是「至少自今年2月起」才停用這項功能。

美國空軍及美國特種作戰司令部婉拒提供更多評論。美國海軍則未回覆置評請求。

魏登透過聲明指出，美軍對於消除這項威脅所做的努力顯然「並未有效」。

哈里根則表示，美國的敵人「不該只需要拿出一張信用卡，就能買到可幫助他們追蹤到美國部隊的資訊」。