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美對台貿易逆差7月達207億美元 史上最高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國對與台灣單月貿易逆差創紀錄，達207億美元，由於台灣是美國的半導體重要供應地，反映相關貿易大增。記者劉學聖／攝影
美國對與台灣單月貿易逆差創紀錄，達207億美元，由於台灣是美國的半導體重要供應地，反映相關貿易大增。記者劉學聖／攝影

美國7月貿易逆差大幅擴大，為2025年初以來最高，主要反映電腦及其他科技設備進口激增。尤其值得注意的是，美國對台灣貿易逆差達到207億美元，創下歷史新高。

美國商務部3日公布的數據顯示，美國7月名目貿易逆差擴大24.4%，達到886億美元，創下2025年3月（當時企業搶在川普關稅措施之前拉貨）以來最大逆差，主要受到電腦、半導體及相關零組件進口激增的推動，而這些產品與人工智慧（AI）基礎建設擴張密切相關。

美國7月出口下降2.1%，至3,107億美元；進口則增加2.8%，至3,993億美元。其中一大重點是，資本財進口大增11.4%，創下1,403億美元的歷史新高，反映出美國市場對電腦、電腦周邊設備及半導體與AI伺服器的強勁需求，也凸顯出企業正為AI展開投資競賽，而AI也是目前推動美國經濟成長的重要力量。

美國對與台灣單月貿易逆差也創紀錄，達207億美元，由於台灣是美國的半導體重要供應地，反映相關貿易大增。彭博報導指出，美國對台灣的貿易逆差創下自今年2月以來最大增幅。此外，美國對墨西哥、越南、泰國、南韓及馬來西亞的貿易逆差同樣創下歷史新高。

美國商務部的報告顯示，美國今年1月到7月對台灣的商品貿易逆差累計達到了1,278.48億美元，較去年同期暴增80.6%；相較下，美國對中國大陸的貿易逆差則縮減近30%，降至912.18億美元。

美國商務部長盧特尼克先前已表示，政府正在研擬新的、針對半導體的關稅措施。與此同時，美國最高法院2月的裁決，以及7月針對60個貿易夥伴推出的替代性關稅，持續重塑美國的貿易政策。

儘管美國與加拿大的貿易戰仍在持續，美國對加拿大的貿易逆差卻縮小至32億美元。

美國7月石油產品出口額下降14.7%，至264億美元。主要反映全球油價下跌，以及荷莫茲海峽6月初初步恢復開放的影響，儘管此後荷莫茲通航情況一直不穩定。

彭博經濟研究指出，近期採取的關稅措施，可能並未對7月美國整體進口造成影響。用算術來看，美國7月的淨出口對第3季經濟成長構成拖累。

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