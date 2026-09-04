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美一前警察涉假訓練真性侵11名消防員 「綁成動物」侵犯還拍照留念

聯合新聞網／ 綜合報導
辛諾特不只性侵下屬，還將過程拍照留念。示意圖，非當事人。圖／ingimage
辛諾特不只性侵下屬，還將過程拍照留念。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國紐澤西州一名前警察兼義消隊長涉嫌利用職權，對11名消防員進行非自願的性接觸與身體侵犯，其中一人甚至被他以機械裝置像動物一樣綁住手腳。州大陪審團近日再度對他提出多項刑事指控。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，53歲的辛諾特（Robert Sinnott Jr.）曾任島高地（Island Heights）警察，也曾擔任湯姆斯河（Toms River）席維頓志願消防隊（Silverton Volunteer Fire Company）隊長。紐澤西州檢察總長達文波特（Jennifer Davenport）表示，辛諾特利用自己的職務與權力，刻意製造與受害者單獨相處的機會，地點包括消防隊部與自己的住處。

檢方指控，他有時以「警方訓練」為藉口，要求消防員協助，接著將對方銬住或以其他方式限制行動，再強迫對方接受非自願的性接觸。

其中一起事件發生於2022年8月。一名消防員前往辛諾特家中後，據稱遭他銬住並以手臂勒住頸部，接著遭到性侵犯，而辛諾特還涉嫌用數位相機拍下過程。另一名消防員則指控，辛諾特曾在2022年7月利用機械裝置將他束縛住，而且「像動物一樣綁住手腳」限制行動，進行性侵犯後還拍照留存。

檢方表示，受害者起初把辛諾特視為「榜樣」、「導師甚至父親般的人物」，由於他在社區擁有良好聲譽，又在職場上握有權力，受害者因擔心遭到報復，全都不敢舉報。

辛諾特去年12月在佛羅里達州開普科勒爾（Cape Coral）的住處遭逮捕，警方也搜索了他的住家與車輛，之後將他引渡回紐澤西州受審。目前辛諾特面臨多項性接觸及公職失當罪名。他已否認犯行並表示不認罪。律師宣稱辛諾特過去「表現優異、紀錄無瑕」，將全力抗辯。

消防員 警察 性侵

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