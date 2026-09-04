快訊

社群掀大學宿舍開箱潮！政大被點名「純獄風」 校方發聲了

開學首周就回家！川普孫女上大學自曝「一直在哭」 連續3天未進食

聽新聞
0:00 / 0:00

女友坦承出軌還稱前任「床上更厲害」 美國男暴怒槍殺她與其子女

聯合新聞網／ 綜合報導
男子一氣之下槍殺女友和其子女。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子一氣之下槍殺女友和其子女。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國拉斯維加斯一名男子涉嫌槍殺女友及她的兩名子女，造成3人死亡。男子向警方表示，女友坦承出軌，還說前男友「床上更厲害」，讓他情緒失控；他聲稱自己之後「失去意識」，恢復清醒時才發現手中握著手槍，3名被害人已倒臥在地。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的奧羅納（Juan Orona）9月1日晚間主動向警方投案，當時他腹部有槍傷。他告訴警方，自己在拉斯維加斯一處公寓槍殺女友弗洛雷斯．奧蘇納（Nohani Flores-Osuna），連女友的16歲女兒梅雅（Maiya）與就讀幼兒園的兒子諾亞（Noah）都不放過。

根據警方報告，奧羅納當天發現女友的車停在她前男友「亨利」（Henry）的車附近，便前往公寓質問。奧羅納向警方表示，女友承認曾背叛他，還告訴他前男友「床上表現比較好」。

奧羅納聲稱，自己隨後「失去意識」，之後才發現自己人在浴室、手裡握著一把9毫米Glock手槍，而女友與兩名孩子已經死亡。他表示，自己隱約記得3人在他失去意識期間可能對他大喊或朝他靠近，但無法提供更多細節，也不記得自己先射殺了誰或究竟為何開槍。警方強行進入公寓後，發現3名受害者均已死亡。奧羅納沒有否認開槍一事，並告訴警方槍枝放在自己車內的背包中。

奧羅納與弗洛雷斯．奧蘇納交往約3至6個月，並曾協助支付公寓房租。他告訴警方，自己知道必須投案並為行為負責。其父親也向警方表示，兒子當晚打電話告訴他「傷害了女友和她的孩子」，隨後陪同奧羅納投案。

奧羅納目前被控3項持致命武器謀殺罪，以及10項向有人居住的建築物開槍罪，目前羈押於克拉克郡拘留中心，預計9月9日再次出庭。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

臥底女警設局竟捉到自己人 紐約警涉嫌要求16歲少女裸身視訊遭逮

排卵期更愛買精品？研究發現：女性「炫富慾」可能跟生理週期有關

影／印尼新吊橋啟用官民蜂擁慶賀 瞬間橋坍釀數十人尖叫墜河

影／俄羅斯男子推了它一把 機器人暴走施展拳腳影片瘋傳

相關新聞

開學首周就回家！川普孫女上大學自曝「一直在哭」 連續3天未進食

美國總統川普（Donald Trump）的19歲孫女凱伊（Kai Trump）眨眼間已入讀大學，她近日在網上發布影片，詳細描述了她開啟大學生活的心路歷程，從與家人及朋友道別感到不捨，到她因為情緒低落三日沒有進食，以及開學首周就因感染鏈球菌咽喉炎導致要回家找媽媽。

川普否認美軍缺彈 美智庫估6大關鍵武器庫存告急

美國總統川普在美伊戰爭已持續超過6個月之際，否認美國出現重大彈藥短缺。不過Axios指出，國家安全專家警告，美國多項關鍵武器庫存正在下降，未來數年可能限制美軍的軍事選項，並使美軍人員、基地及盟友面臨更大風險。

美一前警察涉假訓練真性侵11名消防員 「綁成動物」侵犯還拍照留念

美國紐澤西州一名前警察兼義消隊長涉嫌利用職權，對11名消防員進行非自願的性接觸與身體侵犯，其中一人甚至被他以機械裝置像動物一樣綁住手腳。州大陪審團近日再度對他提出多項刑事指控。

女友坦承出軌還稱前任「床上更厲害」 美國男暴怒槍殺她與其子女

美國拉斯維加斯一名男子涉嫌槍殺女友及她的兩名子女，造成3人死亡。男子向警方表示，女友坦承出軌，還說前男友「床上更厲害」，讓他情緒失控；他聲稱自己之後「失去意識」，恢復清醒時才發現手中握著手槍，3名被害人已倒臥在地。

馬斯克政治行動委員會挹注資金 助攻共和黨期中選戰

美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克近日透過其超級政治行動委員會，在十幾個關鍵國會選區投入逾80萬美元（約新...

郵寄選票法律戰川普上訴至最高法院 波士頓聯邦地區法官質疑新規「像實驗」

川普總統長期以來一直反對郵寄投票，也經常將2020年敗選歸咎於此。今年3月，他簽署了一項行政命令要求各州製作核實過的合格選民名冊，以及限制郵寄投票的措施。新的郵寄投票規定卻被波士頓聯邦地區法官塔爾瓦尼(Indira Talwani)擋下，而就在期中選舉即將開跑之際，川普政府3日請求最高法院駁回塔爾瓦尼的命令。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。