女友坦承出軌還稱前任「床上更厲害」 美國男暴怒槍殺她與其子女

美國拉斯維加斯一名男子涉嫌槍殺女友及她的兩名子女，造成3人死亡。男子向警方表示，女友坦承出軌，還說前男友「床上更厲害」，讓他情緒失控；他聲稱自己之後「失去意識」，恢復清醒時才發現手中握著手槍，3名被害人已倒臥在地。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的奧羅納（Juan Orona）9月1日晚間主動向警方投案，當時他腹部有槍傷。他告訴警方，自己在拉斯維加斯一處公寓槍殺女友弗洛雷斯．奧蘇納（Nohani Flores-Osuna），連女友的16歲女兒梅雅（Maiya）與就讀幼兒園的兒子諾亞（Noah）都不放過。

根據警方報告，奧羅納當天發現女友的車停在她前男友「亨利」（Henry）的車附近，便前往公寓質問。奧羅納向警方表示，女友承認曾背叛他，還告訴他前男友「床上表現比較好」。

奧羅納聲稱，自己隨後「失去意識」，之後才發現自己人在浴室、手裡握著一把9毫米Glock手槍，而女友與兩名孩子已經死亡。他表示，自己隱約記得3人在他失去意識期間可能對他大喊或朝他靠近，但無法提供更多細節，也不記得自己先射殺了誰或究竟為何開槍。警方強行進入公寓後，發現3名受害者均已死亡。奧羅納沒有否認開槍一事，並告訴警方槍枝放在自己車內的背包中。

奧羅納與弗洛雷斯．奧蘇納交往約3至6個月，並曾協助支付公寓房租。他告訴警方，自己知道必須投案並為行為負責。其父親也向警方表示，兒子當晚打電話告訴他「傷害了女友和她的孩子」，隨後陪同奧羅納投案。

奧羅納目前被控3項持致命武器謀殺罪，以及10項向有人居住的建築物開槍罪，目前羈押於克拉克郡拘留中心，預計9月9日再次出庭。