馬斯克政治行動委員會挹注資金 助攻共和黨期中選戰

美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克近日透過其超級政治行動委員會，在十幾個關鍵國會選區投入逾80萬美元（約新台幣2540萬元），協助將在11月期中選舉面臨激戰的共和黨候選人。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）的美國政治行動委員會（America PAC）握有他挹注的5000萬美元競選資金，日前提交的文件首度揭露其今年選舉支出，並顯示資金主要挹注至德州及其他激戰州。

美國政治行動委員會將大部分資金投入德州，SpaceX總部就位在當地，並設有多處火箭及星鏈（Starlink）相關設施。

自8月20日以來，與民主黨候選人塔拉里格（JamesTalarico）競逐聯邦參議員席次的德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）已獲24萬7595美元。

文件顯示，緬因州共和黨籍聯邦參議員、參議院撥款委員會主席柯林斯（Susan Collins）是第2大受益者，獲得17萬224美元用於競選活動。她的民主黨對手是傑克森（Troy Jackson）。

在俄亥俄州，共和黨籍聯邦參議員哈斯提德（JonHusted）面臨席次保衛戰，挑戰者是民主黨籍前聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）。美國政治行動委員會為哈斯提德印製了價值10萬5675美元的文宣。

如同柯林斯，哈斯提德同樣是參議院撥款委員會成員，該委員會掌控SpaceX部分大型政府合約的資金。

文件指出，馬斯克也透過美國政治行動委員會支持阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員蘇利文（DanSullivan）的選戰，他是參議院軍事委員會成員。

該委員會負責監督五角大廈，以及馬斯克旗下太空、衛星與人工智慧（AI）公司向聯邦政府提供的多項計畫。

在聯邦眾議院選戰中，美國政治行動委員會也支持軍事、外交事務及國土安全等委員會的多位現任議員，以及其他可能涉及或監督馬斯克旗下企業業務的委員會成員。