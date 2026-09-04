林肯號鏽跡嚇壞人！專家揭除鏽保養流程 置之不理恐像傳染病擴散

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦2日駛入泰國港口時，從艦艏到艦艉都布滿鏽跡，讓觀察人士大吃一驚。不過，專家表示，據美國海軍說法，林肯號自2025年11月離開母港聖地牙哥後，已在海上度過286天，期間還在中東參與數月針對伊朗的作戰及封鎖行動，出現這樣的鏽蝕並不意外。

三度在林肯號所屬尼米茲級航空母艦服役的前美國海軍艦長舒斯特（Carl Schuster）接受CNN訪問時指出，一艘軍艦如果連續在海上執行任務60天以上，水線附近出現鏽蝕並不罕見，但這類鏽蝕無法在海上處理，尤其是在作戰期間。

舒斯特解釋，船員必須吊掛至水線附近，先磨除鏽跡，再塗上兩層防鏽底漆及兩層海軍灰漆。以林肯號目前的情況來看，要清除所有鏽蝕，大約需要30天的防鏽保養作業。

林肯號停靠林查班（Laem Chabang）港後，預計停留數天，讓船員在這次馬拉松式部署後，首次獲得完整的靠港休息與娛樂時間。舒斯特說，7天靠港期間只會處理最高優先事項，首先處理航行時承受衝擊最大的艦艏和船體前段鏽蝕，因為這些區域也最容易受到海水腐蝕，尤其是在海況顛簸時。上層結構的一些鏽蝕可以在航行期間處理，但要修復水線附近的鏽蝕，軍艦必須保持靜止，不受海浪影響。

舒斯特表示，鏽蝕會削弱鋼鐵結構，不能置之不理，必須在甲板、走道和救生索等部位受到嚴重影響前清除。他說：「鏽蝕就像傳染病一樣會擴散，最好儘早處理、控制住，否則之後就得面對更大的問題。」

林肯號抵達泰國後，美國總統川普尚未針對該艦現況發表意見。不過，他過去曾要求海軍改善軍艦外觀。前海軍部長費蘭（John Phelan）曾表示，川普甚至會因軍艦生鏽問題半夜打電話給他。根據軍聞網站Task & Purpose報導，費蘭當時說，他不喜歡半夜接到電話，但川普曾多次對他說：「造艦、造艦、造艦。把那些軍艦從維修船塢弄出來。把那些該死的鏽處理掉。」

舒斯特表示：「對抗鏽蝕是海軍最不受歡迎的兩種工作之一，另一種則是任何跟管路有關的工作。我還是艦上初級軍官時，兩種都討厭。」