川普要在華府留下印記 76公尺高巨型凱旋門本月動工

美國總統川普推動的華盛頓巨型凱旋門計畫即將進入施工階段，美國官員今天宣布，挖掘工程最快未來兩週內展開，顯示這項已在首都引發爭議的計畫正在快速推進。

法新社報導，這座規劃中的凱旋門高達250英尺（約76公尺），通體白色，頂端設有大型金色天使與老鷹雕像，是川普試圖在美國首都留下個人印記的一系列計畫之一。

美國內政部長柏根（Doug Burgum）說：「我們正準備在未來兩週內開始進行『偉大凱旋門』（GreatTriumphal Arch）所需的挖掘工程。」

凱旋門預定興建於林肯紀念堂（Lincoln Memorial）與阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）之間的一處草地圓環。

柏根在社群平台X發文表示，這座凱旋門將成為「偉大的美國建築作品之一」，用來紀念阿靈頓國家公墓的歷史與重要性，將與「世界上最強大的首都」相稱。

不過，美國政府未就如此重大的首都景觀變更徵詢國會意見，這項計畫已引發爭議。

由於凱旋門建築規模龐大，完工後將阻斷林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的視線。林肯紀念堂是華盛頓著名地標之一，而阿靈頓國家公墓則是數十萬名美國軍人的長眠之地。

自川普2025年1月重返權力核心後，他陸續推動一系列翻修與建設計畫，其中多項工程引發法律爭議。

其中包括正在白宮興建的一座規模龐大且造價高昂的宴會廳。為了興建這座宴會廳，川普甚至下令拆除總統官邸的整個側翼。

另一項工程則是對國家廣場（National Mall）的倒影池（Reflecting Pool）進行大規模翻修。這座長達2028英尺（約618公尺）的長方形水池，是華盛頓著名景觀之一。

此外，川普還一度將自己的名字加到甘迺迪藝術中心（Kennedy Center）的建築外牆上。一名法官下令移除川普的名字，但目前建築外牆仍以帆布遮蔽，而甘迺迪藝術中心董事會則已投票決定以另一種方式納入川普的名字。