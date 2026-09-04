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宣傳施政？白宮官網推MAGA街機遊戲 蓋邊境牆抓非法移民

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
白宮官方網站3日推出一系列街機風格遊戲，包括讓玩家在南部邊境抓捕越境者及建造邊境牆。圖／ 截自 whitehouse.gov/arcade/
白宮官方網站3日推出一系列街機風格遊戲，包括讓玩家在南部邊境抓捕越境者及建造邊境牆。圖／ 截自 whitehouse.gov/arcade/

美國川普政府3日在白宮官方網站推出一系列街機風格遊戲，藉此宣傳施政重點，包括讓玩家在南部邊境抓捕人員，以及建造邊境牆。

CNN報導，白宮近來積極透過網路嘲弄民主黨人，過去甚至曾發布帶有種族歧視及冒犯性的圖片，推出小遊戲則是最新手法，同時還在X發布宣傳片，把經典遊戲品牌「SEGA」改成「MAGA」。

在名為「Rio Run」的貪食蛇類遊戲中，玩家扮演一名繫著藍色領帶的年長白人男子，沿著格蘭河「巡邏邊界」，抓走「現場每一名越境者」，以累積驅逐出境分數。遊戲中的「越境者」膚色包括棕色、黑色或白色；玩家抓到其中一人後，對方會突然換上橘色連身囚衣，跟在玩家身後。

另一款移民主題遊戲「Build The Wall」要求玩家堆疊磚塊，對抗「殭屍邊境圍攻」，並「守住防線」。其他遊戲則包括操控白頭海鵰沿著國家廣場飛行，以及接住鑽石和現金，替自己的「兒童川普帳戶」累積資金。

川普與白宮因積極運用社群媒體及政府官方平台，並曾發布帶有種族歧視及冒犯性的圖片，遭到嚴厲批評，包括把眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）畫成戴著墨西哥寬邊帽，以及把歐巴馬夫婦描繪成叢林中的猿猴。

雖然有網友在X貼出自己玩白宮街機遊戲的分數，但也有人質疑，在伊朗戰爭持續、生活成本高漲之際，政府是否把施政重點放錯地方。不過，一名白宮官員告訴CNN：「這是為了進一步凸顯充滿樂趣與勝利的文化，與民主黨人為美國描繪的黑暗社會主義願景之間的對比。」

非法移民 白宮 SEGA

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