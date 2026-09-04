川普否認美軍缺彈 美智庫估6大關鍵武器庫存告急
美國總統川普在美伊戰爭已持續超過6個月之際，否認美國出現重大彈藥短缺。不過Axios指出，國家安全專家警告，美國多項關鍵武器庫存正在下降，未來數年可能限制美軍的軍事選項，並使美軍人員、基地及盟友面臨更大風險。
川普3日表示，有關軍方武器庫存偏低的報導「實際上是叛國行為」，而且並不正確。他在真實社群寫道：「我們擁有幾乎用不完的中高階彈藥，數量遠遠超過這場戰爭，或任何其他極不可能發生的戰爭所可能需要的程度！」
不過，自美伊戰爭2月開打以來，飛彈防禦武器短缺問題持續加劇。美國國防部已達成數項協議提高產量，但武器生產需要時間，尤其要達到軍方所需的數量更非一蹴可幾。
戰略暨國際研究中心（CSIS）估算了數種美國武器庫存的規模，以及可能需要多久才能恢復。由於確切庫存數量屬於機密，因此這些數字大多是估計值。
愛國者
愛國者PAC-3 MSE攔截彈對於防禦來襲的彈道飛彈、巡弋飛彈及大多數空中威脅至關重要。美國除了保有自己的愛國者飛彈庫存，也使用這款飛彈協助烏克蘭抵禦俄羅斯，並協助供應另外17個使用愛國者系統的國家。
CSIS 7月估計，截至7月27日，美國在伊朗戰爭中已使用約1000至1400枚愛國者攔截彈，庫存剩不到840枚，直到2029年年中才會恢復至戰前水準。
薩德（THAAD）
全名為終端高空防禦系統（Terminal High Altitude Area Defense）的薩德系統，可在高空攔截彈道飛彈，也是保護軍事基地、部隊及盟友免受攻擊的重要防空武器。
CSIS估計，截至7月底，薩德飛彈庫存約剩250枚，低於戰爭開始前的約450枚，預計要到2029年年中至年底之間才能恢復至戰前水準。
戰斧（Tomahawk）
戰斧長程飛彈由海軍艦艇及潛艦發射，用於打擊陸上目標。CSIS指出，戰斧是戰爭中的關鍵彈藥，而且「在對中國的戰爭中將至關重要」。
華盛頓郵報報導，戰前庫存介於3100至4500枚之間。CSIS認為，已有超過1000枚戰斧飛彈投入伊朗戰爭，美國要到2030年底至2031年初才能補足庫存。
ATACMS與PrSM
ATACMS與PrSM都是地對地彈道飛彈。路透8月4日報導，美國已在伊朗戰爭中使用這兩款武器全球庫存的「幾乎全部」。
一些美國官員指出，如果沒有這些武器，美國就必須依靠從海上或空中發動攻擊，將提高飛行員及軍機面臨的風險。CSIS認為，PrSM庫存可望在2026年底前補回，主要是因為年產量約為680枚。
JASSM
JASSM全名是「聯合空對地距外飛彈」（Joint Air-to-Surface Standoff Missile），是一種從空中發射的長程精準飛彈，可讓飛行員從遠距離打擊目標。
CSIS認為，截至目前，伊朗戰爭已使用超過1100枚JASSM，庫存可能在2027年年中恢復。
SM-3與SM-6
SM-3與SM-6攔截飛彈屬於美國海軍「標準飛彈」（Standard Missile）計畫的一部分，可相互配合作戰。SM-3可攔截彈道飛彈，SM-6則可防禦及攻擊水面目標。這兩款飛彈主要用於在海上建立飛彈防禦能力，有助於因應西太平洋地區的衝突。
SM-3與SM-6在伊朗戰爭中均未大量使用。但CSIS報告指出，SM-3庫存要到2029年初才能補回，SM-6則可能在2028年底至2029年初恢復。
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