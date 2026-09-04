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郵寄選票新規遭擋 川普政府上訴最高法院

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普政府今天要求最高法院允許其執行美國郵政管理局收緊郵寄選票使用規定的新規，因法官日前暫時阻止這項規定，川普政府隨即在11月期中選舉前迅速採取行動。

路透社報導，美國司法部在緊急聲請中，要求最高法院撤銷波士頓聯邦地區法院法官塔爾瓦尼（IndiraTalwani）發布的命令。這項命令暫時擋下美國郵政管理局的新規，而這項新規是美國郵政管理局為了落實共和黨籍總統川普限制郵寄選票的行政命令所頒布的。

美國郵政管理局的新規將針對選民特定資料與選票信封設定新標準，並可能拒收不合規定的選票。批評者指出，隨著11月3日投票日逼近，這恐將干擾數以萬計的合法選票。

共和黨正面臨掌控國會的激烈保衛戰。批評人士表示，由於民主黨選民傳統上傾向使用郵寄選票，限制郵寄投票將讓共和黨大幅受益。

在面對多州與投票權團體發起的法律挑戰時，本屆政府已是第2次尋求最高法院的介入，以捍衛總統川普的行政命令。此前，最高法院已於8月24日撤銷塔爾瓦尼於6月發布、原先用來阻擋川普命令的禁制令。

這項由最高法院保守派大法官以6比3多數作成的裁決，認為一個主要由民主黨執政州組成的聯盟太早提出訴訟，但也為後續的法律挑戰留下空間。最高法院3名自由派大法官則持異議。

川普 最高法院 波士頓

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