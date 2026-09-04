美軍強制篩檢低睪固酮惹議 五角大廈暫撤政策準則

美國官員今天告訴路透社，五角大廈暫時撤回近期發布的臨床準則。這項準則涉及一項新的強制性政策，要求年滿30歲的軍人接受睪固酮缺乏症篩檢。

五角大廈昨天在官網公布名為「健康與人類表現最佳化臨床準則」（Clinical Guidance for Health andHuman Performance Optimization）的文件。不過到了今天，這份備忘錄以及五角大廈發言人帕尼爾（SeanParnell）的聲明都已從網站撤下。

這名官員說，「2026年9月2日發布的（文件）草案已暫時撤回，以便進行更新」，還表示目前的臨時準則仍然有效。

這份詳細的臨床準則原本針對男性與女性分別制定睪固酮缺乏症的篩檢流程，並計劃在軍人每年的健康檢查中進行。

這項準則原訂立即生效。五角大廈表示，政策目的是透過找出並處理荷爾蒙及能量供應不足等問題，以提升軍隊的戰備能力。

當點擊五角大廈及國防健康局（Defense HealthAgency）網站上原本連結至這份備忘錄及相關聲明的網址時，頁面均顯示「找不到頁面」（Page NotFound）。

五角大廈昨天公布的準則指出，年滿30歲的男性將先接受問卷篩檢，如果問卷結果觸發進一步檢查，軍人將接受血液檢測，以測量睪固酮濃度，必要時接受睪固酮荷爾蒙治療。

女性同樣會先接受問卷篩檢，之後可能進一步接受與荷爾蒙失衡相關疾病的治療。

至於女性使用睪固酮，準則規定僅適用於已有證據證明療效的特定診斷，例如女性性慾低下症（Hypoactive Sexual Desire Disorder）。這種疾病的特徵是性慾降低到令人感到困擾的程度。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）一直推廣睪固酮使用，7月時宣布這項篩檢強制政策，引發專家質疑這項政策是否具有足夠的科學依據。

美國食品暨藥物管理局（FDA）預計在9月中旬召開專家會議，討論睪固酮的醫療用途。

醫師對大規模睪固酮檢測表達疑慮，認為這可能導致不必要、甚至具有潛在危害的治療。他們表示，目前幾乎沒有足夠證據證明，對軍人普遍進行低睪固酮篩檢能提升美軍的作戰準備能力。