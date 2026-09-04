川普任命代理陸軍部長 民政工程助理部長泰爾接任
美國總統川普今天宣布任命新的代理陸軍部長，以接替日前辭職的前部長德里斯科（Dan Driscoll）。
法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱：「我很高興地宣布，現任陸軍民政工程助理部長泰爾（Adam Telle）將立即出任代理陸軍部長」。
川普還形容泰爾是「偉大的愛國者，也備受尊敬」。
泰爾於2025年8月就任助理部長，此前他的職涯大部分時間都在美國國會擔任幕僚。
德里斯科則是副總統范斯（JD Vance）在法學院的同窗，據傳他曾因此受惠。
報導指，近月來德里斯科與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）因陸軍發展方向及多名高階陸軍軍官遭撤職等問題關係緊張，白宮於8月31日證實他已提出辭呈。
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