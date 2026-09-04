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白宮推出驅逐移民遊戲 人權團體怒轟

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普的白宮今天推出一個網站，提供融入「讓美國再次偉大」（MAGA）元素的經典街機遊戲，玩家能在遊戲中驅逐移民並建造邊境牆。

法新社報導，隨著川普政府擴大逮捕與驅逐無證移民的行動，人權團體迅速抨擊這套線上遊戲的推出。

其中一款名為「河畔追逐」（Rio Run）的遊戲是經典遊戲「貪食蛇」的改版，遊戲以數位版美國邊境事務主管霍曼（Tom Homan）為主角，在墨西哥邊境的格蘭河（Rio Grande）河畔追逐不同膚色的移民。

另一款改編自「俄羅斯方塊」的遊戲名為「築起圍牆」（Build the Wall）。遊戲說明寫道：「保護邊境，抵禦湧入的人潮。」

第3款遊戲叫做「川普理財大亨」（Trump SavingsTycoon），玩家的目標是收集飄浮在空中的鈔票，並存入所謂的「川普帳戶」。這是專為2025年至2028年出生的小孩所設立、內含1000美元開戶存款的投資帳戶。

白宮在X平台的官方帳號發布一段影片，片中展示仿照知名遊戲公司SEGA標誌所設計的「讓美國再次偉大」標誌。

貼文寫道：「勝券在握，贏不停！建圍牆、驅逐移民、存滿川普帳戶。」

白宮在給法新社的聲明中表示：「本屆政府正全神貫注於尋求創新方式，以能夠引起每位美國人共鳴的方式，展現總統的諸多施政成就。」

「這是為了進一步凸顯充滿樂趣與勝利的文化，與民主黨為美國描繪的黑暗社會主義願景形成強烈對比。」

人權團體批評白宮這個遊戲網站。德州伊格爾帕斯市（Eagle Pass）邊境聯盟（Frontera Federation）共同主任葛瑞渥（Amerika Garcia Grewal）告訴法新社：「這讓我感到噁心。他們多年來一直拿人們的生命當兒戲，現在居然還真的把他們的所作所為做成電玩遊戲。」

她還說：「無論是遊戲裡的角色還是現實生活中的人，他們完全不在乎這些人的生活品質。我們這些住在邊境地區的人都是美國公民，卻受到懷疑與暴力對待。」

移民 白宮 墨西哥

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