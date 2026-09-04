今晨國際頭條一次看／美郵寄票戰最高院 伊朗婚禮疑美彈直擊

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

川普政府再告最高法院 要求放行郵寄投票新規

Trump Administration Again Asks Supreme Court to Allow New Mail Voting Rules

摘要

川普政府兩週內第二度向最高法院提出緊急聲請，要求在11月期中選舉前實施郵政新規。規定將要求各州提供選民資料，並賦予美國郵政署權力，拒絕不符合新條件的郵寄選票。

為何重要

郵寄投票規則直接牽動期中選舉投票權與選票認定，最高法院是否介入，可能改變各州選務作業。

華盛頓郵報

川普華府巨型凱旋門兩週內開挖 法律爭議未解

Trump officials say work will start on triumphal arch within two weeks

摘要

川普政府宣布，未來兩週內將為華府一座高250英尺的巨型凱旋門展開開挖工程，地點鄰近阿靈頓國家公墓。計畫仍面臨退伍軍人提告，且尚未取得國家首都規劃委員會最終核准。

為何重要

工程牽動華府地標景觀、行政權限與歷史保存爭議；政府在審批尚未完成前推進施工，也讓法律攻防升高。

金融時報

OpenAI推新模型Astra 宣稱超車Anthropic

OpenAI says it has overtaken Anthropic with its latest AI model

摘要

OpenAI推出最新AI模型Astra，自稱在軟體工程、科學與網路安全等領域領先，並將其形容為「全球最聰明」模型。OpenAI總裁更稱Astra可能已達人工通用智慧層級，首波先向部分企業開放。

為何重要

OpenAI與Anthropic的模型競爭已延伸至企業市場、資安能力與AGI定義，牽動AI產業的技術領先與商業版圖。

衛報

以極右部長提加薩人口外移計畫 七年移走約200萬人

Far-right Israeli minister outlines plan for removal of all Palestinians from Gaza

摘要

以色列極右派國家安全部長班吉維爾提出20頁計畫，主張第一年將25萬名巴勒斯坦人移出加薩，再於未來六年移走其餘約200萬人口，並成立專責部會。他稱已有國家願意接收，但未公布國名。

為何重要

計畫在以色列10月大選前提出，將強制遷移巴勒斯坦人正式帶入選戰議程，也進一步觸及國際人道法爭議。

路透

伊朗婚禮4死68傷 路透分析疑遭美軍彈藥直接命中

Deadly strike on Iranian wedding was likely a direct hit by a US munition, analysis shows

摘要

伊朗南部庫赫斯塔克一場婚禮遭襲，造成4死、至少68傷。路透查核影像並諮詢4名武器專家，均認為破壞跡象符合彈藥直接命中；其中3人研判更可能是美軍武器，而非伊朗防空飛彈。美方仍在調查。

為何重要

若證實由美軍直接命中，將凸顯美伊衝突的平民傷亡風險，也可能加大華府對軍事行動合法性與精準度的壓力。

美聯社

川普政府要求最高法院解禁 郵寄投票新限制再成焦點

Live updates: Trump administration asks Supreme Court to lift new block on mail-voting restrictions

摘要

川普政府再度要求最高法院介入，解除波士頓法官對郵寄投票新限制為期兩週的禁令。依川普行政命令，未提供合格選民名單或未採統一信封格式的州，美國郵政署可拒絕遞送其選票。

為何重要

全美約三分之一選民仰賴郵寄投票，新規若在期中選舉前上路，可能直接影響選票遞送、計票與選舉訴訟。

（本文與AI協作）