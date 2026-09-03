臥底女警設局竟捉到自己人 紐約警涉嫌要求16歲少女裸身視訊遭逮

美國紐約一名員警在視訊通話時，要求一名自稱16歲的少女脫光衣服，沒想到對方其實是警方臥底人員。這名紐約警察日前遭到逮捕，目前已被停職且停發薪資。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，賈西亞（Christopher Torres Garcia）隸屬布魯克林第72分局，已任職四年之久。根據刑事起訴書，他在8月5日執勤期間認識這名臥底女警，雙方交換電話號碼，之後持續聯絡。

檢方表示，兩人於8月18日進行視訊通話。通話期間，臥底女警向賈西亞表示自己正在洗澡，想不到隨後便遭賈西亞要求展示裸體。警方在週二上午約10時於布朗克斯區逮捕當時已下班的賈西亞。紐約警察局證實，他目前已遭停職並停薪。

賈西亞週三在布魯克林刑事法院出庭，被控公職失當、企圖向未成年人散布猥褻材料，以及企圖危害兒童福祉等罪名。他目前尚未被定罪，預計於12月1日再次出庭。賈西亞的律師塞爾維諾（Daniel Servino）則拒絕回應媒體詢問。